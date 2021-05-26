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MLB／道奇球迷入侵休士頓噓爆太空人 克蕭把關復仇戰奪勝

聯合新聞網 / 綜合報導
克蕭把關復仇戰，率道奇克場擊敗太空人。 美聯社
克蕭把關復仇戰，率道奇克場擊敗太空人。 美聯社

太空人遭指控於2017年使用電子設備竊取對手暗號，也成為大聯盟歷史上最「不純」的世界冠軍，當時奮戰至G7落敗的道奇便是最大受害者，而今(26)衛冕軍作客太空人的系列賽，道奇球迷入侵「美粒果」球場噓爆太空人，這場復仇之戰道奇也在王牌克蕭好投把關下順利奪勝。

巴恩斯（左）對戰太空人賽前吐露心聲。 路透社
巴恩斯（左）對戰太空人賽前吐露心聲。 路透社

自作弊案爆發以來，道奇首度作客太空人主場，媒體也自然聚焦在這場對決上，賽前被問到重回傷心地的感受，巴恩斯坦言自己依然會在意該年世界大賽失利，「總是會感覺怪怪的，那些比賽顯然對我們很重要，我知道那是很久以前的事了，但還是感覺很怪，而這次來到這裡就不一樣了，就只是想要擊敗對方。」

巴恩斯在該年成為道奇主要輪替捕手，也幾乎蹲滿整個季後賽，他強調球隊在重要時刻落敗，自己心裡很不好受，他也告訴媒體，道奇隊史上應該要再添一座世界大賽冠軍，自己手上也應該要有兩枚冠軍戒指：「我不知道是否能完全克服它，但贏球顯然是有幫助的，如果我們從沒贏下世界大賽，那將會非常難受，雖然不想往心裡深處，但我們本來可以贏下兩次世界大賽的。」

今日這場復仇之戰，道奇今推出王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)登板先發，主投7.2局被敲出4安，只在7局遭布萊格曼（Alex Bregman）陽春砲失1分，另送6次三振，拿下本季第7勝，防禦率降為2.94，打線上泰勒（Chris Taylor）、透納(Justin Turner)各貢獻雙安、2打點，帶領道奇以9比2踢館成功。

值得一提的是道奇球迷今日入侵休士頓「美粒果」球場，並且有備而來準備各種嘲諷看板噓爆太空人，比賽中也不斷高喊「

騙子」，在道奇進攻時則齊聲加油，讓道奇球員宛如置身主掌，形成有趣景象。

太空人主場外野聚集了一群道奇球迷，比賽中噓爆太空人。 路透社
太空人主場外野聚集了一群道奇球迷，比賽中噓爆太空人。 路透社

道奇球迷攻占太空人主場，讓藍衫軍團宛如置身主場。 美聯社
道奇球迷攻占太空人主場，讓藍衫軍團宛如置身主場。 美聯社

道奇球迷有備而來自備看板嘲諷太空人。 美聯社
道奇球迷有備而來自備看板嘲諷太空人。 美聯社

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