MLB／道奇球迷入侵休士頓噓爆太空人 克蕭把關復仇戰奪勝

太空人遭指控於2017年使用電子設備竊取對手暗號,也成為大聯盟歷史上最「不純」的世界冠軍,當時奮戰至G7落敗的道奇便是最大受害者,而今(26)衛冕軍作客太空人的系列賽,道奇球迷入侵「美粒果」球場噓爆太空人,這場復仇之戰道奇也在王牌克蕭好投把關下順利奪勝。

巴恩斯(左)對戰太空人賽前吐露心聲。 路透社

自作弊案爆發以來,道奇首度作客太空人主場,媒體也自然聚焦在這場對決上,賽前被問到重回傷心地的感受,巴恩斯坦言自己依然會在意該年世界大賽失利,「總是會感覺怪怪的,那些比賽顯然對我們很重要,我知道那是很久以前的事了,但還是感覺很怪,而這次來到這裡就不一樣了,就只是想要擊敗對方。」

巴恩斯在該年成為道奇主要輪替捕手,也幾乎蹲滿整個季後賽,他強調球隊在重要時刻落敗,自己心裡很不好受,他也告訴媒體,道奇隊史上應該要再添一座世界大賽冠軍,自己手上也應該要有兩枚冠軍戒指:「我不知道是否能完全克服它,但贏球顯然是有幫助的,如果我們從沒贏下世界大賽,那將會非常難受,雖然不想往心裡深處,但我們本來可以贏下兩次世界大賽的。」

今日這場復仇之戰,道奇今推出王牌左投克蕭(Clayton Kershaw)登板先發,主投7.2局被敲出4安,只在7局遭布萊格曼(Alex Bregman)陽春砲失1分,另送6次三振,拿下本季第7勝,防禦率降為2.94,打線上泰勒(Chris Taylor)、透納(Justin Turner)各貢獻雙安、2打點,帶領道奇以9比2踢館成功。

A Dodgers fans section in Houston started chanting "cheaters" as the Astros took the field vs LA tonight. pic.twitter.com/y3kgfKW9WH