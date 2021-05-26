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MLB／光芒1分之差敗給皇家 無緣平隊史12連勝紀錄

中央社 / 佛州聖彼得堡25日綜合外電報導
皇家中斷光芒近期的11連勝。 路透社
皇家中斷光芒近期的11連勝。 路透社

堪薩斯市皇家今天與坦帕灣光芒交手，皇家王牌凱勒力壓光芒左投希爾，率隊以2比1險勝，也讓光芒近來的連勝成績停在11場，無法追平2004年寫下的12連勝隊史紀錄。

這是皇家前6場比賽的第5勝，而他們前13次出賽，有11場是以1或2分決定勝負。

3局下光芒靠著菲力普斯（Brett Phillips）與迪亞茲（Yandy Diaz）連續安打率先得分，但4局上山塔那（Carlos Santana）生涯第250轟，馬上幫皇家要回分數。之後皇家又在6局上從希爾（Rich Hill）手上再得1分，終場就以1分險勝。

勝利投手凱勒（Brad Keller）今天主投7局，是他本季至今最長的投球局數，7次三振則是追平本季個人最佳。7局投球他被敲出4支安打，另送出4次保送，僅失1分，席默（Kyle Zimmer）則拿下本季第2次救援成功。

因右斜肌拉傷缺陣本季頭45場的皇家游擊手孟德西（Adalberto Mondesi）今天歸隊，交出4支2的表現，兩支安打都是二壘打。

承擔敗戰的希爾此役投出生涯新高的13K，沒有保送，8局投球被敲6支安打，失2分，表現其實中規中矩，但在光芒打線遭到凱勒壓制下，希爾並未得到隊友足夠火力支援，最終黯然吞敗。

皇家 光芒

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