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MLB／大谷翔平光速平射砲 美媒稱0.5秒就過牆！

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷翔平敲本季第15轟。 美聯社。
大谷翔平敲本季第15轟。 美聯社。

日籍球星大谷翔平今(26日)擔綱天使先發2棒DH，4局敲出擊球初速高達117英里（約為188公里）的三分砲，不僅是大谷翔平本季第15轟，其擊球初速更創下隊史之最，美媒也對大谷的怪力展現驚嘆不已。

4下大谷翔平在一、三壘有人之際，夯出右外野3分平射炮，幫助球隊拉開至8分差距，根據《Statcast》數據，該全壘打飛行距離為380英呎，擊球初速高達117英里，不僅打破個人保持的115.2英哩的全壘打紀錄，在天使隊史也是無人能出其右。

這也是本賽季以來擊球初速第6快的全壘打，僅次於柯戴洛（Franchy Cordero，118.6英哩）、史丹頓（Giancarlo Stanton，118英里）、小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.，117.4英里）、祖尼諾(Mike Zunino，117.3英里)及史丹頓的117.3英里，同時這支3分砲也是大谷翔平本季第15轟，距離目前全壘打王小葛雷諾僅1支之差。

由於該球飛行時間僅有3.4秒，也讓專門分析數據的韋蘭德(Ben Verlander)驚訝表示，「是在開玩笑嗎？大谷翔平敲出1發0.5秒就過牆的全壘打。」大聯盟記者霍恩斯特拉(J.P. Hoornstra)報導指出，「自Statcast引入擊球初速以來，大聯盟一共有32905轟全壘打，只有34發117英里或更快的全壘打，如同大谷翔平剛剛做到的 。」

每天都有新梗、不斷刷新紀錄的大谷，隊友對這些表現已經不意外了，同場開轟的沃許就說：「我們這種普通打者，幾乎不可能敲出這種全壘打，但大谷卻每天都有新花樣，現在已經沒有甚麼會讓我們感到驚訝了。」

天使教頭麥登(Joe Maddon)也同意，「感覺大谷每次揮棒都能打出超過100英里，這證明他非常專注，不會再被嚇到了」。

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