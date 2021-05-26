MLB／大都會狄葛隆飆9K強勢回歸 「雷神」復健賽傳壞消息

近期面臨季中傷兵潮的紐約大都會，今天（26日）傳出的消息一則以喜一則以憂，好消息是王牌狄葛隆（Jacob deGrom）傷癒復出以5局失1分附帶9次三振再現塞揚身手，壞消息是「雷神」辛德賈德（Noah Syndergaard）在復健賽又因傷退場了。

狄葛隆在11日時因右下背緊繃進入傷兵名單，上週在低階1A繳出3局8K無失分的「屠殺」等級表現後，今天照表定回歸大聯盟，面對洛磯只在2局被三壘手馬克馬洪（Ryan McMahon）敲出陽春砲，合計主投5局僅失1分，並送出多達9次三振，狄葛隆無關勝敗，防禦率略為上升至0.80。

辛德賈德（Noah Syndergaard）。 美聯社

另一方面，預計在6月回歸大聯盟的辛德賈德，今天在復健賽原本預計可以吃完4局的投球工作，沒想到只投1局就傳出右手肘痠痛症狀，球團為預防傷勢加重提前讓他下場休息，未來能否如期於6月回歸仍是未知數。

紐約大都會的傷病問題彷彿是球隊長年以來的詛咒，光是只進行1個月多的本季，已經有超過10名球員進入傷兵名單，目標不僅是進入季後賽，而是重返世界大賽的他們，不排除於季中尋求交易的可能。