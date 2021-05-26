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MiLB／林子偉打開路先鋒帶動攻勢 4次上壘跑回4分

中央社 / 台北26日電
林子偉今天先發打第1棒，敲出1支安打、選到2次保送，加上對方失誤上壘，跑回4分 法新社
林子偉今天先發打第1棒，敲出1支安打、選到2次保送，加上對方失誤上壘，跑回4分 法新社

美職明尼蘇達雙城隊3A選手林子偉今天先發打第1棒，敲出1支安打、選到2次保送，加上對方失誤上壘，跑回4分；低階1A的陳聖平則是4打數吞下3次三振。

林子偉之前因為右側腹斜肌拉傷被放入傷兵名單，直到24日復出，今天先發擔任開路先鋒、守二壘。林子偉1局上選到保送後，靠著隊友的安打及推進跑回第1分；2局上一、三壘有人時，敲出中間方向安打，帶有1分打點，且利用下一棒泰利斯（Tomas Telis）轟出3分砲，再度跑回本壘。

林子偉4局上靠著投手失誤上壘，且之後隊友再度有攻勢將他送回本壘；5局上林子偉遭到三振，7局上則是選到保送，並靠著傑佛斯（Ryan Jeffers）轟3分全壘打，跑回分數；9局上遭到三振。

雙城隊3A打線此戰敲出14支安打，包含4發全壘打，終場以17比6擊敗小熊隊3A。總計林子偉4打數敲出1支安打，選到2次保送，跑回4分、包辦1分打點，扮演稱職開路先鋒，目前在3A打擊率1成67。

小聯盟低階1A的賽事，響尾蛇隊的陳聖平先發打第2棒、擔任游擊手，4打數沒有敲出安打，吞下3次三振，僅在3局上靠著野手選擇上壘，並利用隊友推進及投手暴投跑回1分，目前打擊率2成03；同隊的林家正則是沒有上場比賽。

林子偉 雙城

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