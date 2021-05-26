MLB／隱瞞主砲哈波傷勢 教頭吉拉迪承認是故意的

費城人近兩場比賽都不見陣中巨星哈波（Bryce Harper）身影，當時球團對外發布表示這是對他近況不佳作出的調整，沒想到今天（26日）正式將他放入10日傷兵名單，總教練吉拉迪（Joe Girardi）坦言，這其實是為了不讓敵人掌握球隊狀況所做的策略。

本季的哈波延續往年「四月狂哈」的好成績，整個四月繳出打擊率.321、攻擊指數（OPS）1.063的恐怖數據，五月後打擊整體下修，打擊率僅剩.211、攻擊指數掉到.634，而他也缺席最近的2場比賽，今天卻突然被放入10天傷兵名單，球團表示哈波左手腕有瘀傷的症狀。

吉拉迪解釋為何自己沒有對外發布哈波的傷勢，「如果我跟你說有個球員的手腕受傷了，顯然其他隊的教練會藉此獲得些優勢。」、「我們想要盡可能贏下比賽，我知道身為記者的你想要掌握最新消息，但如果被其他隊伍知道了，優勢就在他們手上，很抱歉我必須這麼做。」

談到哈波究竟何時能回歸，吉拉迪表示：「他還沒準備好上場，原本以為他這週一就可以歸隊，但目前還沒。」不過此話是否為真，應該只有吉拉迪和哈波本人知道了。