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MLB／前一場才投無安打 洋基克魯伯投三局就因傷退場

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基隊先發投手克魯伯（Corey Kluber）此戰僅投3局就因右肩緊繃退場。 美聯社
洋基隊先發投手克魯伯（Corey Kluber）此戰僅投3局就因右肩緊繃退場。 美聯社

前一場先發才大殺四方投出無安打比賽，洋基隊先發投手克魯伯（Corey Kluber）今天（26日）僅投3局就因右肩緊繃退場，洋基最終也以2：6不敵同分區的藍鳥。

35歲的克魯伯距離上次先發相隔5天登板，賽後表示自己的右臂非常沉重，甚至表示這感覺和去年肩膀撕裂的情形有所不同，他坦言：「情況相當令人沮喪。」

此役克魯伯在投了完美的2.1局後，被藍鳥打者比切特（Bo Bichette）跑出一支內野安打，隨後狀況正火燙的小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）補上個人單季第16發全壘打，助藍鳥取得2：0領先，該局結束後教練便將克魯伯換下，改由後援投手金恩（Michael King）接手第四局的投球工作。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）提到克魯伯今日的投球表現：「他的球沒有像過去一般犀利，有少數幾顆失投球。」此役他僅投58球就下場休息，記者問道是否因前一場的無安打消耗太多體力，布恩認為並非如此，「這是他自上次先發以來的第六天，而且那場無安打的用球數很精簡，對他來說不是太大的負擔。」

克魯伯過去幾年內的傷病史豐富，除了在2019年因強襲球打中前臂報銷，2020在遊騎兵的初登場只投了1局就因右肩撕裂關機，洋基隊不得不對他的身體狀況多加留意，健康的克魯伯正一步步證明自己的實力仍是過去榮膺兩屆美聯塞揚的他，本季戰績4勝3敗，自責分率僅3.04，10場先發在53.1局內就送出55次三振。

金恩

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