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MLB／大谷第15轟擊球初速破隊史 提前一天28日登板

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
大谷相隔5場再次敲出全壘打，本季累積15轟只落後藍鳥的小葛雷諾1支。 路透社
大谷相隔5場再次敲出全壘打，本季累積15轟只落後藍鳥的小葛雷諾1支。 路透社

天使隊昨天休兵一天，今天對上遊騎兵隊，日籍投打「二刀流」好手大谷翔平充飽電力、立刻開轟，4局下的三分砲不僅幫助球隊拉開差距，也以15轟並列大聯盟全壘打榜第二，距離小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）也僅差1轟，中場天使以11：5拿下勝利。

大谷翔平今天擔任先發第二棒、指定打擊，前兩打席面對韓籍左投手梁玹種，分別在1局選到四壞保送、3局遭到三振。

4局下在梁玹種失分過多提前退場後，大谷翔平面對接手的德苟斯（Brett de Geus），纏鬥到2好3壞後，將一顆89.4哩的卡特球掃出右外野全壘打牆，形成三分砲，將球隊領先擴大到9：1。

這發全壘打是大谷翔平自19日對印地安人隊開轟後，相隔5場再次敲出全壘打，本季累積15轟與亞古納（RonaldAcuna）並列第二，今天對洋基隊開轟的小葛雷諾則以16轟位居第一。

敲出去就知道是全壘打，大谷翔平目送著球出牆、慢慢跑向一壘，擊球初速117哩不僅打破個人生涯新高（原為115.2哩），更創下自2015年Statcast開始計算擊球初速以來的天使隊紀錄，大聯盟本季排名第六，第一是柯戴洛（Franchy Cordero）的118.6哩。

6局下大谷翔平選到保送，8局下則遭到三振，今日總計5打席、3打數敲出1安打，3分打點，另有2次三振、2次四壞保送，打擊率2成69。

大谷翔平原本預計在台灣時間29日登板投球，不過今天球隊宣布提前一天，對手同樣是運動家隊，總教練麥登（Joe Maddon）表示，大谷狀況非常好，大家雖然擔心他前一場球速問題，但很期待他下一次登板的表現。

大谷翔平 小葛雷諾

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