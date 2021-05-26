MLB／衣服脫太大力...印地安人投手普里塞克手指骨折

大聯盟受傷方式又多一種，印地安人先發投手普里塞克（Zach Plesac）今（26日）傳出右手拇指骨折進入傷兵名單，不過這卻是因為他脫衣服太大力，拇指敲到椅子所導致。

印地安人總教練法蘭科納（Terry Francona）在視訊採訪中無奈透露：「普里塞克前一場先發結束後，他在休息室脫掉上衣時拇指不慎敲到椅子，隔天腫脹也仍未消退，照了X光發現手指骨折了，我認為是他衣服脫得太大力。」

即便不在爭冠行列的討論中，26歲的普里塞克仍是印地安人重要的先發投手，防禦率4.14雖不算突出，但先發10場吃下58.2局顯示他至少是一位相當稱職的工作馬，如今進入傷兵名單，《ESPN》記者狄馬提諾（Joe DeMartino）還將它放入美國運動「最奇怪受傷方式」名單之一，名單內包括2004年的索沙（Sammy Sosa）因打噴嚏太大力拉傷背部，以及08年老虎隊英格（Brandon Inge）當時為了調整他3歲兒子的枕頭而拉傷了腹肌等。