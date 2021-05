MLB／衣服脫太大力...印地安人投手普里塞克手指骨折

大聯盟受傷方式又多一種,印地安人先發投手普里塞克(Zach Plesac)今(26日)傳出右手拇指骨折進入傷兵名單,不過這卻是因為他脫衣服太大力,拇指敲到椅子所導致。

印地安人總教練法蘭科納(Terry Francona)在視訊採訪中無奈透露:「普里塞克前一場先發結束後,他在休息室脫掉上衣時拇指不慎敲到椅子,隔天腫脹也仍未消退,照了X光發現手指骨折了,我認為是他衣服脫得太大力。」

即便不在爭冠行列的討論中,26歲的普里塞克仍是印地安人重要的先發投手,防禦率4.14雖不算突出,但先發10場吃下58.2局顯示他至少是一位相當稱職的工作馬,如今進入傷兵名單,《ESPN》記者狄馬提諾(Joe DeMartino)還將它放入美國運動「最奇怪受傷方式」名單之一,名單內包括2004年的索沙(Sammy Sosa)因打噴嚏太大力拉傷背部,以及08年老虎隊英格(Brandon Inge)當時為了調整他3歲兒子的枕頭而拉傷了腹肌等。

The Indians are placing Zach Plesac on the IL. He went and got an X-ray yesterday and it revealed he has non-displaced fracture in his right thumb. The Indians don't know much more at this point.