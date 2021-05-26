MLB／對左投反而不順 張育成2打數無安打

印地安人隊今天作客對上老虎隊，台將張育成先發擔任第八棒、一壘手，2打數未敲安，中斷前兩場敲安手感，不過印地安人隊最終仍以4：1贏球。

老虎隊今天派出左投史庫柏爾（Tarik Skubal）先發，張育成在2局上的首打席對決遭到三振，4局上敲出的二壘滾地球則打進布陣中，遭到刺殺，7局上老虎已換上右投方克豪瑟（Kyle Funkhouser），張育成也被代打包爾斯（Jake Bauers）換下。

今天2打數無安打的張育成，打擊率下降到1成45，今年在球隊定位下，對決左投時較有機會先發，不過本季對左投打擊率僅1成28，掌握度不算好，反倒對上右投有2成整的打擊率。

印地安人隊靠著赫南德茲（Cesar Hernandez）的陽春砲先馳得點，路普洛（Jordan Luplow）兩分砲拉開比分，加上先發投手瑟瓦雷（Aaron Civale）8局6K失1分的表現，拿下二連勝。