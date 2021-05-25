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MLB／果然不能沒有你！ 水手菊池雄星好投奪勝卻傷退
戰績直直落的水手，讓大聯盟官網點名日籍投手菊池雄星，是球隊不可或缺的球員，今日菊池雄星先發登板果真成功拯救球隊，繳出6局只失1分好投，不但幫助水手終止6連敗，也是自4月30日面對太空人以來首場勝投。
29歲的菊池雄星主投6局被敲出4支安打，僅遭坎納（Mark Canha）陽春砲失1分，另外送出3次三振、2保送，連續5場都有優質先發演出，菊池雄星也順利拿下生涯對戰運動家7場比賽中首場勝投，不過7局菊池雄星被擊出安打後向教練團示意暫停，隨後因背部緊繃而退場，讓水手原本殘破不堪的先發輪值再增隱憂。
水手得分由海尼格（Mitch Haniger）帶有1分打點的二壘安打開張，超級新人路易士(Kyle Lewis)的2分彈、克蘭尼奇（Jarred Kelenic）陽春砲再拉開領先優勢，最終水手以4比2擊敗運動家，成功終止6連敗。
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