MLB／大谷翔平義賣實戰球衣 起標價讓日媒感到不可思議

日籍二刀流球星大谷翔平本季打出MVP身手，身價也跟著水漲船高，根據日本媒體表示，大谷翔平日前將自己穿過的實戰球衣放上聯盟官方拍賣網站義賣，起標價達到1萬美元(約新台幣28萬)，讓日媒感到不可思議。

大谷翔平曾經將自己在2018年開幕戰所身穿的球衣義賣，當時以1萬592美元結標，但今年大谷翔平颳起一陣旋風後，再次將自己實戰球衣放上聯盟官方拍賣網站「MLB auctions」義賣，起標價就要1萬美元，也讓日本媒體紛紛大吃一驚。

根據日媒報導，大谷翔平本季身穿這件球衣出賽5場，20個打數中擊出6支安打，繳出3成打擊率，另擊出本季第5及第9轟，目前已經喊到1萬3300美元，將於台灣時間6月4日結標，所得款項將全數捐給天使隊基金會，增加當地醫療及教育資源，而大谷翔平至今所義賣的最高得標價格，是去年在日本慈善活動捐出的簽名球棒，當時以200萬日圓（約新台幣52萬）結標。