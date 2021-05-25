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MLB／迎戰親手帶大的紅雀 白襪教頭拉魯薩感慨萬千

聯合新聞網 / 綜合報導
白襪老教頭拉魯薩(Tony La Russa)迎戰老東家紅雀很有感觸。 歐新社
白襪老教頭拉魯薩(Tony La Russa)迎戰老東家紅雀很有感觸。 歐新社

曾執教紅雀15載的老教頭拉魯薩（Tony La Russa），在今(25)日率領白襪於主場迎戰老東家，對於這支親手拉拔至到頂級勁旅、並奪下2座世界大賽冠軍的隊伍，拉魯薩回憶過往在紅雀的點點滴滴依然感慨萬千。

兩軍交戰賽前，拉魯薩接受訪問表示，「這讓人很不舒服，也會對此分心，我想試著調整心情，對我來說這是一個不同的系列賽。」曾在2006年擊敗李蘭（Jim Leyland）率領的老虎奪下世界冠軍，他也引述老戰友所說過的話，「帶兵以奪下勝利為目標，但你絕對不希望你的朋友有著糟糕的一天，這就是為什麼在這3場系列賽結束後，總是會令人開心。」

拉魯薩自1996年開始執掌紅雀，直至2011年卸下兵符，帶兵期間出賽及勝利數皆為紅雀隊史最多，目前紅雀陣中僅有莫里納(Yadier Molina)、韋恩萊特（Adam Wainwright）及卡本特(Matt Carpenter)曾接受拉魯薩執導，而紅雀現任教頭席爾特（Mike Shildt），過往也曾在紅雀小聯盟體系執教，拉魯薩也稱讚他，「每個人都知道他很特別，他在大聯盟執教成績逐年進步，這並不讓人驚訝，他的成功不言自明。」

睽違10年後，拉魯薩在白襪重出江湖，球隊在美聯中區也打出優異戰績，儘管日前因梅瑟德斯（Yermin Mercedes）違反潛規則而指責子弟兵，遭外界及部分白襪球員批評思想過於老派，拉魯薩仍表示，這批白襪球員能力出色，讓他重返總教練岡位後輕鬆不少。

而今日白襪主場迎戰紅雀的比賽中，推出林恩（Lance Lynn）先發登板，以7局僅失1分好投，摘下本季第5勝；而紅雀則由韓籍左投金廣鉉掛帥主投，但只留下5.2局、失3分，6局遭白襪大物馮恩（Andrew Vaughn）擊出2分砲為重傷害，另有5次三振、3次保送，黯然吞下本季第2敗。

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