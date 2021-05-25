MLB／岡伯爾送生涯新高8K 洛磯1分險勝大都會

科羅拉多洛磯投手岡伯爾（Austin Gomber）今天先發投8局，送出生涯新高8次三振，只被擊出兩支陽春全壘打，讓洛磯以3比2擊敗紐約大都會，收下近期4連勝。

科羅拉多洛磯今天客場挑戰紐約大都會，洛磯2局上半就靠麥馬洪（Ryan McMahon）、狄亞茲（EliasDiaz）分別擊出1支陽春全壘打，取得2比0領先；4上靠漢普森（Garrett Hampson）的三壘安打再添1分，以3比0領先。

洛磯先發投手岡伯爾今天前6局都沒有掉分，直到7下兩出局後，才被麥坎（James McCann）揮出中外野方向的陽春全壘打丟掉分數。

9下岡伯爾續投，這是他在大聯盟生涯首度先發投到第9局。他被這一局的首名打者德魯瑞（BrandonDrury）擊出左外野方向陽春砲，失掉第2分，接著遭下一棒的代打者馬齊卡（Patrick Mazeika）敲出安打上壘，被換下場。

岡伯爾此役用103球投8局，送出8次三振，沒有任何保送，只被擊出兩支陽春全壘打在內的4支安打，丟掉2分都是自責分，在球隊贏球的情況下拿下勝投，本季至今戰績3勝4敗。