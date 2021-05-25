快訊

網軍大本營？看看民進黨網路社群中心在做什麼

白宮宣布 美國半數成人接種新冠肺炎疫苗完畢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／官網列各隊不可或缺球員 3位日籍選手入選

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟官網日前列出各隊不可或缺的選手，3名日籍球員都上榜！ 路透、美聯社
大聯盟官網日前列出各隊不可或缺的選手，3名日籍球員都上榜！ 路透、美聯社

大聯盟官網日前列出各隊不可或缺的選手，包括洋基柯爾(Gerrit Cole)、勇士亞古納(Ronald Acuna Jr.)及國民索托(Juan Soto)等王牌球星，另外也有3名日籍選手一同入選，分別為天使大谷翔平、水手菊池雄星及教士達比修有。

天使雖然戰績不盡人意，但大谷翔平投打方面破繭而出，仍是球團一大收穫，報導指出這位二刀流球星表現是令人難以置信的穩定，以打者身分先發出賽44場，全壘打數領銜美聯，長打數也在整個大聯盟稱霸，另外在6場先發登板中，防禦率僅有2.37，打出了年度MVP的身手，大谷翔平向世人展示自己保持健康時，能達到什麼極限，由於楚奧特(Mike Trout)因小腿拉傷需要休息5至7周，天使不能再失去大谷翔平。

雖然本季菊池雄星表現平庸，不過官網仍選擇將他列為水手不可或缺的球員，「水手先發陣容選誰都可以，但我們會選擇菊池雄星，因為他是唯一一個沒有進入傷兵名單的先發投手，另外他一直是一個吃局數的機器，本季8場先發中有7次投滿6局，在失去岡薩雷茲（Marco Gonzales）、派克斯頓（James Paxton）、馬格維修斯（Nick Margevicius）及Ljay Newsome後，菊池雄星需要肩負重任。

教士已經充分證明了，在馬恰多（Manny Machado）、塔提斯(Fernando Tatis Jr.)缺陣情況下，仍有源源不絕的進攻火力，因此選擇了王牌投手達比修有，賽季初負擔過重的牛棚，每輪到達比修有先發，他總是能負擔較長局數，如同撥放器重啟鍵的按鈕，讓牛棚過度疲勞的手臂得倒喘息。

相關新聞

MLB／果然不能沒有你！ 水手菊池雄星好投奪勝卻傷退

戰績直直落的水手，讓大聯盟官網點名日籍投手菊池雄星，是球隊不可或缺的球員，今日菊池雄星先發登板果真成功拯救球隊，繳出6局只失1分好投，不但幫助水手終止6連敗，也是自4月30日面對太空人以來首場勝投。

MLB／大谷翔平義賣實戰球衣 起標價讓日媒感到不可思議

日籍二刀流球星大谷翔平本季打出MVP身手，身價也跟著水漲船高，根據日本媒體表示，大谷翔平日前將自己穿過的實戰球衣放上聯盟官方拍賣網站義賣，起標價達到1萬美元(約新台幣28萬)，讓日媒感到不可思議。

MLB／迎戰親手帶大的紅雀 白襪教頭拉魯薩感慨萬千

曾執教紅雀15載的老教頭拉魯薩（Tony La Russa），在今(25)日率領白襪於主場迎戰老東家，對於這支親手拉拔至到頂級勁旅、並奪下2座世界大賽冠軍的隊伍，拉魯薩回憶過往在紅雀的點點滴滴依然感慨

MLB／岡伯爾送生涯新高8K 洛磯1分險勝大都會

美國職棒大聯盟MLB科羅拉多洛磯投手岡伯爾（Austin Gomber）今天先發投8局，送出生涯新高8次三振，只被擊出兩...

MLB／官網列各隊不可或缺球員 3位日籍選手入選

大聯盟官網日前列出各隊不可或缺的選手，包括洋基柯爾(Gerrit Cole)、勇士亞古納(Ronald Acuna Jr.)及國民索托(Juan Soto)等王牌球星，另外也有3名日籍選手一同入選，分

MLB／今日戰績表 光芒延長賽爆打藍鳥拉出11連勝

MLB今日戰績表 光芒 14：8 藍鳥 費城人 6：9 馬林魚 印地安人 6：5 老虎 洛磯 3：2 大都會 金鶯 3：8 雙城 教士 3：5 釀酒人 紅雀 1：5 白襪 水手 4：

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。