MLB／官網列各隊不可或缺球員 3位日籍選手入選

大聯盟官網日前列出各隊不可或缺的選手，包括洋基柯爾(Gerrit Cole)、勇士亞古納(Ronald Acuna Jr.)及國民索托(Juan Soto)等王牌球星，另外也有3名日籍選手一同入選，分別為天使大谷翔平、水手菊池雄星及教士達比修有。

天使雖然戰績不盡人意，但大谷翔平投打方面破繭而出，仍是球團一大收穫，報導指出這位二刀流球星表現是令人難以置信的穩定，以打者身分先發出賽44場，全壘打數領銜美聯，長打數也在整個大聯盟稱霸，另外在6場先發登板中，防禦率僅有2.37，打出了年度MVP的身手，大谷翔平向世人展示自己保持健康時，能達到什麼極限，由於楚奧特(Mike Trout)因小腿拉傷需要休息5至7周，天使不能再失去大谷翔平。

雖然本季菊池雄星表現平庸，不過官網仍選擇將他列為水手不可或缺的球員，「水手先發陣容選誰都可以，但我們會選擇菊池雄星，因為他是唯一一個沒有進入傷兵名單的先發投手，另外他一直是一個吃局數的機器，本季8場先發中有7次投滿6局，在失去岡薩雷茲（Marco Gonzales）、派克斯頓（James Paxton）、馬格維修斯（Nick Margevicius）及Ljay Newsome後，菊池雄星需要肩負重任。

教士已經充分證明了，在馬恰多（Manny Machado）、塔提斯(Fernando Tatis Jr.)缺陣情況下，仍有源源不絕的進攻火力，因此選擇了王牌投手達比修有，賽季初負擔過重的牛棚，每輪到達比修有先發，他總是能負擔較長局數，如同撥放器重啟鍵的按鈕，讓牛棚過度疲勞的手臂得倒喘息。