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MLB／撐過蟲蟲危機 金廣鉉還是挨轟吞敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
金廣鉉今天在場上遭遇「蟲蟲危機」，他以三振解危，但第6局挨轟失血還是吞敗。 美聯社
金廣鉉今天在場上遭遇「蟲蟲危機」，他以三振解危，但第6局挨轟失血還是吞敗。 美聯社

紅雀隊韓籍投手金廣鉉今天在場上遭遇「蟲蟲危機」，他以三振解危，但第6局挨轟失血，最終投5.2局、失3分，紅雀終場以1：5輸給白襪隊，金廣鉉承擔敗投。

金廣鉉今天先發登板，在第4局投出兩次保送，一出局時面臨一、二壘有人危機，先讓馮恩（Andrew Vaughn）敲出右外野飛球遭到接殺，面對賈西亞（Leury Garcia）的打席在3壞球後連投2好球，接著就看到小飛蟲來亂的畫面。

碰上小飛蟲，金廣鉉的臉揪成一團，他左右手並用，揮手、揮手套試圖趕跑成群的小飛蟲，現場白襪球迷噓聲四起，白襪主場的賽事播報員史東（Steve Stone）也開起玩笑：「糟糕！他發現我們的秘密武器，就是在關鍵的一球時自動放出蜻蜓。」

金廣鉉在歷經「蟲蟲危機」後，仍三振賈西亞化解危機，但第6局就沒撐過亂流，挨了馮恩的兩分砲、保送賈西亞後，紅雀決定換投。

金廣鉉此役留下5.2局、失3分，有5次三振、3次保送，吞下本季第2敗；白襪先發投手林恩（Lance Lynn）以7局僅失1分好投，摘下本季第5勝。

金廣鉉 白襪 紅雀

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