快訊

被認罪的KGB人質？歐盟封鎖天空制裁白俄「空匪」

綠營黨工之夫反串被抓包 揭露綠網軍手法是另場「認知作戰」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／要大谷翔平「單刀出鞘」 普荷斯：能上看40轟

聯合新聞網 / 綜合報導
轉戰道奇的41歲準名人堂老將普荷斯（Albert Pujols）。 美聯社。
轉戰道奇的41歲準名人堂老將普荷斯（Albert Pujols）。 美聯社。

遭天使指定轉讓後來到同城道奇的41歲老將普荷斯（Albert Pujols），轉換新天地後19個打數敲出5支安打，打擊手感漸漸回溫，雖然最終與天使不歡而散收場，但普荷斯相當關心前隊友的狀況，他相信大谷翔平若專職打者，成績肯定更加出色。

接受《USA TODAY》訪問時，對於新東家道奇，普荷斯表示很感謝給他延續生涯機會，也期待無論是以先發還是代打的身分出賽，或是用自身經驗教導陣中年輕球員，都能替這支衛冕軍帶來幫助，「我過去所寫下的668轟及世界大賽冠軍，這些都是很棒的紀錄，但當我被問到想給人們留下什麼印象時，我只希望他們會說我是一個好隊友。」

雖然二刀流大谷翔平的到來，讓他在天使後期漸漸失去發揮空間，但普荷斯仍相當關心後輩的動態，並表示大谷翔平放棄二刀流，專心朝打者的步伐邁進，成績勢必會大幅提升，「你們想看他打擊還是投球？我會說打擊，他能成為單季40轟的強打者，如果把它放在投手丘，會增加他受傷的風險。」

相關新聞

MLB／撐過蟲蟲危機 金廣鉉還是挨轟吞敗

紅雀隊韓籍投手金廣鉉今天在場上遭遇「蟲蟲危機」，他以三振解危，但第6局挨轟失血，最終投5.2局、失3分，紅雀終場以1：5...

MLB／要大谷翔平「單刀出鞘」 普荷斯：能上看40轟

遭天使指定轉讓後來到同城道奇的41歲老將普荷斯（Albert Pujols），轉換新天地後19個打數敲出5支安打，打擊手感漸漸回溫，雖然最終與天使不歡而散收場，但普荷斯相當關心前隊友的狀況，他相信大谷

MLB／大谷迅速改變擊球策略敲安 苦主運動家投手也喊讚

運動家日前作客與天使的系列賽，拿下2勝1負的成績，持續於國聯西區稱霸，不到1個禮拜後兩隊將再度短兵相接，對於本賽季身手再度進化的天使二刀流球星大谷翔平，運動家球員也期待再與他一較高下。 大谷翔平

MLB／光芒11局灌7分挺進11連勝 差一步追平隊史紀錄

搞砸5：0領先，光芒隊還是找得到贏球的方法，今天在延長11局猛灌7分底定勝果，終場以14：8擊敗藍鳥隊，取得11連勝，以...

MLB／今日戰績表 光芒延長賽爆打藍鳥拉出11連勝

MLB今日戰績表 光芒 14：8 藍鳥 費城人 6：9 馬林魚 印地安人 6：5 老虎 洛磯 3：2 大都會 金鶯 3：8 雙城 教士 3：5 釀酒人 紅雀 1：5 白襪 水手 4：

MLB／洛杉磯時報認證 大谷是「現實世界的茂野吾郎」

天使隊總教練麥登對於「二刀流」大谷翔平，永遠找得到新的使用方法，昨天未將他排進先發打線，7局代打送回追平分後守外野，同日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。