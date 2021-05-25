MLB／要大谷翔平「單刀出鞘」 普荷斯：能上看40轟

遭天使指定轉讓後來到同城道奇的41歲老將普荷斯（Albert Pujols），轉換新天地後19個打數敲出5支安打，打擊手感漸漸回溫，雖然最終與天使不歡而散收場，但普荷斯相當關心前隊友的狀況，他相信大谷翔平若專職打者，成績肯定更加出色。

接受《USA TODAY》訪問時，對於新東家道奇，普荷斯表示很感謝給他延續生涯機會，也期待無論是以先發還是代打的身分出賽，或是用自身經驗教導陣中年輕球員，都能替這支衛冕軍帶來幫助，「我過去所寫下的668轟及世界大賽冠軍，這些都是很棒的紀錄，但當我被問到想給人們留下什麼印象時，我只希望他們會說我是一個好隊友。」

雖然二刀流大谷翔平的到來，讓他在天使後期漸漸失去發揮空間，但普荷斯仍相當關心後輩的動態，並表示大谷翔平放棄二刀流，專心朝打者的步伐邁進，成績勢必會大幅提升，「你們想看他打擊還是投球？我會說打擊，他能成為單季40轟的強打者，如果把它放在投手丘，會增加他受傷的風險。」