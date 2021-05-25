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MLB／大谷迅速改變擊球策略敲安 苦主運動家投手也喊讚

聯合新聞網 / 綜合報導
天使二刀流球星大谷翔平再戰運動家。 美聯社。
天使二刀流球星大谷翔平再戰運動家。 美聯社。

運動家日前作客與天使的系列賽，拿下2勝1負的成績，持續於國聯西區稱霸，不到1個禮拜後兩隊將再度短兵相接，對於本賽季身手再度進化的天使二刀流球星大谷翔平，運動家球員也期待再與他一較高下。

大谷翔平於系列賽第2戰擔任先發2棒DH，前兩個打席皆遭運動家先發投手巴塞特（Chris Bassitt）三振出局，但接下來大谷先擊出中外野方向的滾地安打，再靠著飛快腳程上二壘，最後一個打席再將1顆外角曲球扛向越過中外野手頭頂的三壘安打，大谷迅速改變擊球策略，絲毫不受前2次打擊失敗陰霾，也讓巴塞特相當讚嘆，「人們都在關注他，然後見識到他多麼好，但我用棒球的角度來看，他們完全不了解他有多厲害，我的意思是，人們真的不懂。他應該要成為年度MVP的領頭羊，如果他能保持健康，他會有一個史詩級的賽季，將會是我們前所未聞的。」

前次先發面對印地安人球速下滑，天使總教練決定讓大谷翔平休息8天後再登板，預計將在與運動家系列賽首戰重回投手丘，也讓綠帽軍當家一壘手歐森（Matt Olson）十分期待，「我們有開過玩笑，他根本是創建出來的球員，能投到100哩、還能打全壘打，還有不可思議的速度，他全部都能辦到」，大谷在去年面對運動家先發，當時沒有解決任何一個人，被敲3安、丟3保送，狂失5分退場，也讓歐森替他緩頰，「那不是他正常的先發。能夠在場上再度碰面，觀察他現在的狀況會很有趣。」

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