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MLB／光芒11局灌7分挺進11連勝 差一步追平隊史紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
搞砸5：0領先，光芒隊還是找得到贏球的方法，延長11局擊潰藍鳥推進11連勝。 路透社
搞砸5：0領先，光芒隊還是找得到贏球的方法，延長11局擊潰藍鳥推進11連勝。 路透社

搞砸5：0領先，光芒隊還是找得到贏球的方法，今天在延長11局猛灌7分底定勝果，終場以14：8擊敗藍鳥隊，取得11連勝，以半場勝差超越紅襪隊，登頂美聯東區龍頭，下一戰將挑戰追平隊史最佳的12連勝。

光芒近況火燙，昨天剛在9局克服只差1個出局數就要輸球的困境，推進10連勝，今天又是另一場苦戰。

光芒一開賽就取得5：0領先，第1局溫多（Joey Wendle）敲出滿貫砲，第10局也曾握有7：5優勢，但每一次領先都被藍鳥用全壘打追平，藍鳥的前7分全靠5支全壘打灌進，包括小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的雙響砲。

戰線延長至11局，光芒打了10人次，用5支安打灌進7分，米吉亞（Francisco Mejía）的安打、帶有2分打點，也是此役的勝利打點，他表示，「我們支持彼此，也互相激勵。」

總教練凱許（Kevin Cash）大讚子弟兵，「這真的是一支很棒的球隊，當你能拿到這麼多分數，代表團隊裡的每個人都扮演好自己的角色，而且這回還是連續贏下重要的比賽。」

光芒隊史最長連勝紀錄是2014年6月締造的12連勝，光芒下一戰將返回主場作戰，也因藍鳥本季暫以位於佛州達尼丁的TD球場為家，距離光芒的純品康納球場只有20哩，球員們免去長城移動，可以在家以逸待勞。

凱許透露，每次移動時，打擊教練摩托拉（Chad Mottola）總是告訴大家「開心飛吧！」而球員總是回應「找個方法開心開車啦！」凱許笑說：「今天他們可以開心開回聖彼得堡了。」

光芒 藍鳥

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