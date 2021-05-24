MLB／烏力亞斯投打俱佳 道奇11比5擊潰巨人

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇左投烏力亞斯今天三振打者10人次並進帳3打點，成為聯盟兩年多來首位締造這番投打俱佳優異表現的投手，助球隊客場以11比5擊敗舊金山巨人。

這兩支國聯西區勁旅的戰績排名，巨人自4月30日起超越尋求衛冕的道奇，而週日這場比賽巨人吞敗後，雙方系列3連戰主場球隊巨人一勝難求，道奇又超前巨人。目前道奇戰績29勝18負在國聯西區5隊中暫居第2，巨人28勝19負暫居第3。

個人戰績7勝1敗的烏力亞斯（Julio Urias）這場比賽主投6局被擊出3支安打掉2分，三振打者10人次無四壞保送。

烏力亞斯不僅在投手丘威風八面，站上打擊區也虎虎生風，全場3打數2安3打點，成為2年多來聯盟首位締造單場擊出3打點及投出10K的投手。

之前則是紐約大都會投手惠勒（Zack Wheeler）在2019年4月23日先發主投對費城費城人的比賽，他主投7局三振打者11人次，3打數擊出2支安打包括1支陽春全壘打，進帳3打點。

烏力亞斯的隊友魯克斯（Gavin Lux）與史密斯（Will Smith）也擊出單場2安，賴克斯3局上的滿貫全壘打是6天之內的第2支，還有孟西（Max Muncy）的本季第10轟，最後道奇笑納近期的7連勝。