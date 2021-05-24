MLB／頭版繪製大谷翔平 洛杉磯時報：他就是現實的漫畫人物

天使隊大谷翔平以「二刀流」風靡全美，今（24日）《洛杉磯時報》更以頭版刊出他的漫畫版肖像，寫道：「大谷翔平就是現實的漫畫人物。」

除了介紹大谷外，該文作者赫南德茲（Dylan Hernandez）也將他比喻成日本國民漫畫《棒球大聯盟》的主角茂野吾郎，兩人同樣擁有一手動輒100英里的速球及優秀的打擊能力，宛如貝比魯斯（Babe Ruth）再世。

本季的大谷翔平投打俱佳，打擊上，他以14支全壘打和26支長打稱霸全美聯；投球上，2.37的防禦率在聯盟至少投30局的投手中排名前20，其中.152的被打擊率與13.35的每九局三振數皆名列聯盟第六傑。