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MiLB／鄧愷威單場飆11K平個人紀錄 林子偉3A先發敲安
本季轉戰雙城的台灣好手林子偉，日前因右腹斜肌拉傷休息15天，今天（24日）在3A聖寶羅聖徒隊出賽，擔任先發游擊手，合計4打數1安打，本季出賽4場共14打數敲出2安打與1分打點。
另一方面，替舊金山巨人麾下高階1A尤金綠寶石隊效力的鄧愷威，今天先發5局失2分，狂飆平生涯紀錄的11次三振，本季合計出賽4場，戰績1勝1敗防禦率4.58，另在17.2局中就送出多達24次三振。
同樣於高階1A的林凱威，今天為希爾斯伯勒啤酒花隊中繼1.2局失2分，本季似乎仍找不到準星，合計出賽5場，投5局就被敲10支安打，所失10分中有8分是自責，自責分率目前是居高不下的14.40。
於低階1A打拚的陳聖平，在響尾蛇塞利亞生皮鞕隊以先發游擊手身分出賽，今天4打數盡墨，還吞下2K，目前出賽15場，打擊率.218，累積1支全壘打和7分打點，隊友林家正則未出賽。
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