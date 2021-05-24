MLB／1分飛了！敲內野高飛球後發呆 國民教頭要索托向全隊道歉

今（24）日國民主場面對金鶯的賽事中，少年強打索托（Juan Soto）在4局下三壘有人兩出局時敲出內野沖天炮，不過他卻沒有選擇跑壘，而是呆站在原地觀察球的動向，沒想到金鶯捕手塞維里諾（Pedro Severino）還真的漏球，然而此時動身為時已晚，白白葬送了得分機會。即使球隊最終以一分之差擊敗金鶯，國民教頭仍對此十分不滿，要這位22歲年輕球員向全隊道歉。

影片中可以看到索托在一壘被刺殺時面露懊悔，似乎已經了解自己做錯了事，國民轉播單位《MASN》也將鏡頭帶向休息室的他，打擊教練隆恩（Kevin Long）拍拍他的背，也試圖藉由溝通安撫他的情緒。

似乎是這個Play影響了索托的情緒，今天的他5個打數盡墨，打擊率降至.282，據《華盛頓郵報》記者道格提（Jesse Dougherty）推特透露，國民教頭馬丁尼茲（Dave Martinez）認為索托的行為令球隊丟臉，即便國民最終以6：5完成三連戰的橫掃，仍要求他向全隊道歉。

#Nats’ hitting coach Kevin Long was just caught on MASN’s cameras trying to get Juan Soto to stop beating himself up over not running out the infield pop that ended the 4th: pic.twitter.com/uWYPaRndvx — federalbaseball (@federalbaseball) May 23, 2021