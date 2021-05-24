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MLB／查普曼挨轟首吞救援失敗 賈吉選到再見保送送他勝投

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基隊重砲賈吉選到再見保送，帶著笑容步上一壘迎接勝利。 歐新社
洋基隊重砲賈吉選到再見保送，帶著笑容步上一壘迎接勝利。 歐新社

洋基隊重砲賈吉（Aaron Judge）成為再見勝的主角，但這回方式不太一樣，他生涯首度選到再見保送，幫助洋基以5：4擊敗白襪隊，賈吉賽後說起冷笑話：「這才是正統的『再見（walk-off）』。」

洋基近況火燙，先發投手是關鍵，賽前4戰先發投手全數7局以上無失分，先發輪值累積連續30局無失分，今天輪到泰隆（Jameson Taillon）先發，外界認為紀錄最有可能在此戰中斷，結果他也強勢投了5局無失分。

泰隆未能推進先發投手連續場次7局以上無失分紀錄，但將先發連續局數無失分延長到35局，已排上隊史第2長，最後一個追趕目標就是1932年的40局，下一戰將交棒克魯柏（Corey Kluber）。

泰隆表示，「其實我沒感覺到任何壓力，但我知道我們的先發輪值正寫下某些紀錄，若說有什麼感覺，應該是讓我知道，我們現在所做的事是正確的吧！」

泰隆退場之後，白襪終於討到分數，阿布瑞尤（Jose Abreu）第6局敲兩分砲，葛蘭多（Yasmani Grandal）第7局敲陽春砲，馮恩（Andrew Vaughn）第9局以陽春砲狙擊洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman），將比分扳成4：4。

洋基9局下因2保送、1安打擠成滿壘，賈吉在第1球揮空後連選了4顆壞球，選出洋基隊史自2010年後的第一個再見保送，查普曼也因此收下本季第1次救援失敗與第4勝。

賈吉表示，「我想要盡一切辦法贏球，在我前面的隊友上壘，現在機會來到我的手上，不管是把球打向空檔或任何方法，我都會去嘗試，為我的球隊贏下比賽。」

美聯東區三雄並立，今天賽後光芒取得10連勝、洋基6連戰，目前紅襪、光芒以29勝19敗並列分區龍頭，洋基28勝19敗、僅以半場勝差落後。

洋基 賈吉 查普曼

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