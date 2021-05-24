MLB／塔提斯又敲滿貫砲！單場雙響包辦6分打點

染疫復出後的教士新星塔提斯（Fernando Tatis Jr.）如入無人之境，今（24）日又繳單場3支3的猛打賞，不但雙響還附帶一支滿貫砲，一人包辦全場6分打點，最終以9：2擊敗水手，也助教士成為聯盟第一支奪得30勝的球隊。

據《StatCast》數據顯示，這支滿貫砲的擊球初速高達111.8英里，飛行距離長達447英尺，還是飛往教士主場最深遠的中外野，一出手就知道留不住了，賽後塔提斯的打擊三圍來到.309/ .384/ .727，攻擊指數（OPS）更是超人般的1.111。

本季在主場橫掃了洛磯和紅雀後，教士再次以3連勝橫掃水手，他們近9場主場的賽事都順利拿下勝利，僅次於2015年大都會的主場10連勝，自從09年後教士便從未達成這項紀錄。

「最重要的是，這不是一個人的功勞，我們全隊上下都貢獻了心力，我們正在打非常好的棒球。」塔提斯說，自從他在上星期四從傷兵名單回歸後，14個打數就敲出11支安打，其中包括4發全壘打、3次保送和3次盜壘，開季時的慢熱似乎已微不足道。