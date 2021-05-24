MLB／麥登有大谷的100種用法 代打送回追平分後去外野

天使隊「二刀流」大谷翔平今天未排進先發打線，第7局收到打卡上班通知，他先是代打敲出高飛犧牲打，送回天使的追平分，最後兩局還負擔右外野守備，總教練麥登（Joe Maddon）透露，大谷今天的出賽全在他的計畫中。

天使今天以6：5擊敗運動家隊，這是他們本季的第47場比賽，而大谷翔平全場未上的比賽只有1場，即便今天未排進先發打線，麥登仍找到善用他的球棒機會。

「那是1、2局前就擬定的計畫。」麥登表示，他已經先提醒大谷，可能會在比賽尾聲派他代打，也計畫讓他留在場上、鎮守右外野，而大谷也點頭了，「我本來是希望讓他面對右投，但那情況沒有出現，當時是滿壘的打擊機會，如果他那球打得更高一點，可能就出去了。」

天使此役一度以0：4落後，在比賽中後段展現韌性，第7局大谷翔平在滿壘時上場打擊，場邊球迷歡聲雷動，天使在這局打下3分讓戰局追平、再到超前，麥登期望這場逆轉勝成為天使扭轉本季局勢的起點。

「運動家是我們在分區必須擊敗的球隊，我們彼此都很清楚這點。」麥登表示，「現在這支團隊唯一需要的就是信心，他們很棒、也很有才華，他們只是沒有那樣的信念、那樣的自信，但他們會找到的。」