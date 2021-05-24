MLB／張育成先發敲二壘打 印地安人延長10局崩盤吞敗

印地安人今天出戰雙城隊，台將張育成擔任先發第8棒、一壘手，4打數敲出1支二壘打，印地安人則在9局靠突襲短打逼平戰局，卻仍在10局崩盤，最終以5：8吞敗。

此役面對雙城先發左投哈普（J.A. Happ），張育成獲得先發機會，首打席在第2局一出局後上場，瞄準第1球89.8哩四縫線直球出棒，擊出中外野方向二壘打，隨後靠羅沙里歐（Amed Rosario）的安打跑回分數，幫助印地安人取得3：0領先。

張育成第2、3打席都看著第3顆好球進壘未出棒吞下三振，第4打席在三壘有人時擊出三壘方向滾地球，張育成因野手選擇上壘，延長10局的打席則被包爾斯（Jake Bauers）代打換下。

張育成此役4打數敲出1安打、跑回1分，打擊率從1成43升為1成50。

印地安人的3：0領先在第4局瓦解，雙城單局攻下5分，包括凱普勒（Max Kepler）的三分砲。

9局下面臨1分落後的印地安人，靠路普洛（Jordan Luplow）突襲短打「點」回追平分，以5：5逼進延長，但賽前防禦率僅0.44的投手卡林查克（James Karinchak），卻在第10局大失血，挨了賈利克（Kyle Garlick）的三分砲為比賽定調。