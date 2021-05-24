山大王到平地威力不減 亞瑞納多帶紅雀狂衝

儘管球員生涯年年獲頒金手套獎、五度贏得銀棒獎，拿過三屆全壘打王跟兩次打點王，質疑現役最佳三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）實力的聲音卻始終沒有停過。原因無他，只因他背負了洛磯打者的原罪——成績「疑似」有打擊天堂主場的灌水。即便過去一直不乏洛磯打者「下山」轉投他隊照樣火力四射的先例，最近一位還是亞瑞納多的老搭檔——曾在洛磯拿過打擊王的勒梅休（DJ LeMahieu）。當2018年球季結束勒梅休成為自由球員時，同樣沒有太多人看好這位洛磯時期主場打擊率.329、客場只有.267的明星二壘手下山後還能交出三成以上的打擊率。然而事實證明勒梅休絕非「靠山吃山」。來到洋基頭一年他就打出美聯次高的.327打擊率，還以身兼一、二、三壘的超級工具人之姿成為全隊貢獻度最高的球員。去年勒梅休更締造全大聯盟最高的.364打擊率，徹底粉碎「前洛磯打者」的不名譽標籤。

山頂上轟有誰不會，山下也強才是真強！勒梅休在洋基表現極為優異，大大地幫洛磯打者「漂白」，也讓紅雀敢賭亞瑞納多一把！ 美聯社

今換成兩個多月前才被交易到紅雀的亞瑞納多要來破除這項魔咒。跟勒梅休一樣，亞瑞納多過去洛磯時期也是主客場表現判若兩人（主場OPS高達.985，反觀客場只有.793）。而且他所背負的壓力又比勒梅休更大，一方面由於他去年帶傷上陣，在縮水球季打出新人年以來最低的.253/.303/.434打擊三圍，不禁令人懷疑如今年滿30、球員生涯已過巔峰的亞瑞納多是否會就此一蹶不振？另一方面亞瑞納多前年才剛跟洛磯簽下8年2.6億的超級天價合約，即便這次交易洛磯倒貼5100萬美元給紅雀，接下來紅雀也還得支付亞瑞納多長達7年1.63億的薪水（除非亞瑞納多選擇在本季結束後跳脫合約，但機率顯然不高）。這份合約結束時亞瑞納多已是年滿36的老將，而且根據雙方協議，合約中有5000萬美元將延遲給付到2041，對一向精打細算的紅雀來說，無疑是一個既沈重時間又漫長的包袱。

紅雀跟洛磯換來亞瑞納多，有可能會是接下一個超級毒藥合約，但目前看起來紅雀並非傻鳥，本季找來亞瑞納多就有可能一飛沖天。 美聯社

不過在看到球季開打至今一個多月亞瑞納多的表現後，許多人不得不承認一向善於識拔人才的紅雀高層顯然又押對了寶。亞瑞納多一開季就連續9場比賽場場有安打，儘管接下來半個月陷入一段低潮，使他整個四月的OPS下降到.760。但一進入五月亞瑞納多的打擊火力立即復甦，而且在他離開洛磯後最令人擔心的長打力也絲毫不見衰退。五月的首場比賽亞瑞納多就以單場五之三外加二壘及三壘安打的表現幫助紅雀大破海盜。兩天後他又一棒夯出致勝的三分打點全壘打。五月中亞瑞納多更是火力四射，不僅在五場比賽中擊出11隻安打，而且連四戰都轟出全壘打，特別值得一提的是其中三場還是作客以打者墳場著名的教士主場。

經過這一番「狂轟濫炸」，如今亞瑞納多的OPS已爬升到.896暫居全聯盟三壘手第四。但排在他前面的三位三壘手——紅襪年輕球星狄佛斯（Rafael Devers）、勇士小將萊里（Austin Riley）以及印地安人球星拉米瑞茲（Jose Ramirez）的守備功力顯然跟亞瑞納多不在同一等級。生涯至今年年都是金手套得主，最近三季還榮獲「白金手套」（一年只頒給一位野手）的亞瑞納多今年守備依舊穩健，目前他的進階守備數據UZR暫居三壘手第三。攻守全面的他目前戰爭指數（WAR）1.9高居三壘手之首，在所有野手中也能排到第12位。

亞瑞納多不只是強打，他的守備也是金手套等級，讓紅雀內野防線更加鞏固。 美聯社

有了亞瑞納多的棒子跟手套加持，原不被看好能拿下國聯中區冠軍的紅雀在五月初拿下六連勝，一舉超越了聲勢最高的釀酒人站上分區第一，目前仍以三場勝差領先第二位的小熊。當然，決定再戰一年的老捕手莫里納（Yadier Molina，1.0）與開季締造八連勝的年輕王牌投手弗列爾提（Jack Flaherty，WAR 1.2）也都貢獻良多，但在主力打者高史密特（Paul Goldschmidt）陷入大低潮（目前OPS僅有.715），兩大主將游擊手迪隆（Paul DeJong）、外野手歐尼爾（Tyler O’Neill）又紛紛掛傷號之際，第一年加入的亞瑞納多儼然已成為紅雀的中流砥柱。

紅雀一壘手高史密特目前表現低迷，若是他的棒子也能快點加溫，跟亞瑞納多組成超強中心打線，紅雀在國聯中區應該可以早早稱霸。 美聯社

今年季前由於國聯中區各隊遲遲不見補強，一度被視為是大聯盟史上最弱最擺爛的分區。直到紅雀毅然出手交易亞瑞納多，才讓這個過往一向競爭激烈的分區有了幾分看頭。紅雀的老巢聖路易過往一直被視為是全美最棒的棒球城市，其輝煌的歷史（拿過11次世界大賽冠軍，史上第二多）、球隊競爭力（進入20世紀後只有七年沒打進季後賽）、球員養成、球場設施以及球迷支持度無不令人稱道。亞瑞納多若能在此打出另一番輝煌的成績，不僅有機會幫助紅雀重返榮耀一償奪冠夙願，甚至可能為他鋪出一條通往名人堂的康莊大道。