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MLB／布勒好投撂倒巨人 道奇笑納6連勝
洛杉磯道奇今天靠著技高一籌的投手戰力送給舊金山巨人主場2連敗，在布勒（）主投7局僅失1分的優異表現下，6比3拿下勝利。
孟西（Max Muncy）與巴恩斯（Austin Barnes）分別在第1與第5局轟出陽春砲，早早讓布勒吃下定心丸，也替道奇6連勝奠定勝基。
曼西這發越過右外野全壘打牆、落入舊金山灣中的陽春砲，是從稍早才從3A升上來的37歲老將卡茲米爾（Scott Kazmir）手中敲出。這是卡茲米爾2016年後首次升上大聯盟。
曼西本季個人第9轟讓道奇先馳得點，直到終場，巨人都無法取得領先。
鮑爾的全壘打則是5局上從巨人中繼投手賈西亞（Jarlin Garcia）手中敲出，道奇靠他的陽春砲取得2比0領先後，7局上再攻得2分，擴大到4比0領先。
而巨人7局下終於突破布勒防線，靠著狄克森（Alex Dickerson）帶有打點的一壘安打打破鴨蛋，追到1比4落後，之後兩隊在8局又都添得兩分，終場就以6比3決定勝負。
布勒此役表現優異，面對過去曾入選明星賽、也曾是15勝強投的卡茲米爾，而且又是在隊友鮑爾（TrevorBauer）交出11K精采表現後的隔天上場，今天先發顯然並非好差事；但布勒前6局表現沉穩，沒讓巨人打者得到分數，個人無失分局數延伸到14局，7局下退場時僅失1分，被敲出6支安打，另有1次保送與5次三振。
他最後順利拿下勝投，戰績來到3勝0敗。
卡茲米爾4局投球被敲出2支安打失1分，另有2次三振，沒有投出保送，承擔敗投。
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