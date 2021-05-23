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MiLB／林家正、陳聖平先發出賽都吞K 響尾蛇勝運動家

中央社 / 記者謝靜雯台北23日電
林家正。 資料照(中央社)
林家正。 資料照(中央社)

美職亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A台灣球員林家正、陳聖平今天比賽都在先發名單內，但兩人打擊沒有表現，各吞下1次三振，球隊終場以6比5擊敗奧克蘭運動家隊。

美國職棒小聯盟低階1A賽事響尾蛇隊今天與運動家隊交手，林家正先發蹲捕、打第7棒，陳聖平先發打3棒、守游擊。

陳聖平首局打擊機會吞下三振，林家正3局首打席敲出投手方向滾地球出局，陳聖平4局選到四壞保送上壘，林家正5局敲出三壘方向滾地球出局，陳聖平6局敲出二壘方向滾地球出局，林家正7局吞下三振。

陳聖平8局打擊機會敲出滾地球出局，林家正則敲出右外野方向飛球出局。陳聖平總計3打數沒有安打，選到1保送吞1K，賽後打擊率2成35；林家正總計4打數沒有安打，吞下1次三振，賽後打擊率2成33。

響尾蛇隊比賽攻勢集中在後半段，7局打完3比5落後，8局靠著奧林特（Danny Oriente）2分砲扳平比數，9局再靠著保送、盜壘、2人出局後奧林特再見安打幫助球隊拿下勝利。

林家正

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