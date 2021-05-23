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MLB／全壘打榜讓位 大谷翔平用28支長打獨占榜首

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平。 路透社
大谷翔平。 路透社

歷經連8打數沒有安打，「二刀流」大谷翔平用長打結束低潮，今天面對運動家隊，第6局敲二壘打、第8局敲三壘打，本季累積28支長打居全大聯盟之冠，所屬的天使終場則以2：6輸球。

大谷翔平20日先發登板，接下來的兩戰累積6打數沒有安打，今天前兩打席又吞K，眼看打擊近況不甚理想，結果他在第3打席又打臉各位。

大谷翔平第6局打向中外野，看似只是一支一壘打，卻被他用腳程跑出二壘打，終結連8打數沒有安打，大聯盟官方推特貼出影片，留言寫著：「大谷翔平不滿足於一壘打」。

大谷翔平第8局更在一壘有人時敲出三壘打，帶有1分打點，天使在這局攻下2分，也是全場僅有的分數進帳。

加上這兩支長打，大谷翔平本季累積28支長打居大聯盟之冠，領先第2名紅襪隊狄佛斯（RafaelDevers）的26支、第3名小熊隊布萊恩（Kris Bryant）的25支；大谷近4場未開轟，停留在14轟，則是已被勇士隊亞古納（RonaldAcuna）以15轟超越。

大谷翔平

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