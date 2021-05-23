快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
路透社
路透社

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey Cove）」的陽春砲，這是他生涯第三度把球打進麥考維灣，追平非巨人球員最多紀錄，但本人賽後卻毫無印象生涯幾度轟進麥考維灣。

道奇此役面對的先發投手很熟悉，就是曾效力道奇、至今還在領道奇薪水的卡茲默（Scott Kazmir），已闊別大聯盟超過4年的他，今年季前與巨人簽下小聯盟合約，昨天接獲通知升上大聯盟先發。

卡茲默今天面對道奇先發投4局、失1分，只被敲出兩支安打，都是出自孟西之手，唯一失分就是來自孟西的陽春砲。

孟西這發全壘打飛行距離423呎，直接把球轟進場外海灣，賽後被問到記不記得這是第幾次開轟打進麥考維灣，孟西：「我不記得，誰記得啊？但我滿喜歡這感覺。」

史上共有22名球員身披巨人球衣將全壘打轟進麥考維灣，昔日巨人重砲邦茲（Barry Bonds）以35轟保持紀錄；客隊球員則共計43人、55次轟進麥考維灣，孟西、戴嘉多（Carlos Delgado）、岡薩雷茲（Carlos González）、拉洛奇（Adam LaRoche）以3轟並列最多。

孟西表示，「並非太多球場外有這些有趣的全壘打落點，麥考維灣是其中之一，這是棒球有趣的事情之一，能把球打進水裡滿酷的。」

今天贏球後，道奇取得6連勝、近11戰拿下10勝，重拾冠軍隊的風采，孟西說：「我們只是變回了自己，找回屬於我們的節奏。」

延伸閱讀

MLB／卡茲默暌違1702天返大聯盟 對手還要付他2.2億

MLB／今日戰績表 國民小史傷癒回歸5.1局無失分奪勝

MLB／致敬陳禹勳？ 道奇包爾再開嘲諷引巨人迷怒噓

MLB／太空人作弊案延燒 前大聯盟捕手影射道奇也是慣犯

相關新聞

MLB／柯爾也來+1 洋基先發聯手寫暌違89年神鬼紀錄

洋基今天以7：0擊敗白襪，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投7局無失分，近4戰先發投手都繳7局以上無失分，寫下隊史...

MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。

MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey...

MLB／有原航平右肩動脈瘤動刀 總管慶幸及早發現

遊騎兵隊今天公布壞消息，日籍投手有原航平因右肩動脈瘤必須進行手術，將在美國時間周二動刀，預計至少缺席12周，本季是否有機...

MLB／卡茲默暌違1702天返大聯盟 對手還要付他2.2億

東山再起一次不夠，37歲投手卡茲默（Scott Kazmir）再寫第二次，他在今天為巨人隊先發登板，是他相隔1702天再...

MLB／柯爾再繳宰制級表現 洋基投手群連四場無失分締新猷

洋基隊投手柯爾（Geritt Cole）今（23日）先發出陣，不但再現其王牌身手，主投7局無失分率隊以7：0完封白襪，更與隊友克魯伯（Corey Kluber）、赫曼（Domingo Germán）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）上演連四場先發0失分，寫下隊史近89年紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。