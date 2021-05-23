MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey Cove）」的陽春砲，這是他生涯第三度把球打進麥考維灣，追平非巨人球員最多紀錄，但本人賽後卻毫無印象生涯幾度轟進麥考維灣。

道奇此役面對的先發投手很熟悉，就是曾效力道奇、至今還在領道奇薪水的卡茲默（Scott Kazmir），已闊別大聯盟超過4年的他，今年季前與巨人簽下小聯盟合約，昨天接獲通知升上大聯盟先發。

卡茲默今天面對道奇先發投4局、失1分，只被敲出兩支安打，都是出自孟西之手，唯一失分就是來自孟西的陽春砲。

孟西這發全壘打飛行距離423呎，直接把球轟進場外海灣，賽後被問到記不記得這是第幾次開轟打進麥考維灣，孟西：「我不記得，誰記得啊？但我滿喜歡這感覺。」

史上共有22名球員身披巨人球衣將全壘打轟進麥考維灣，昔日巨人重砲邦茲（Barry Bonds）以35轟保持紀錄；客隊球員則共計43人、55次轟進麥考維灣，孟西、戴嘉多（Carlos Delgado）、岡薩雷茲（Carlos González）、拉洛奇（Adam LaRoche）以3轟並列最多。

孟西表示，「並非太多球場外有這些有趣的全壘打落點，麥考維灣是其中之一，這是棒球有趣的事情之一，能把球打進水裡滿酷的。」

今天贏球後，道奇取得6連勝、近11戰拿下10勝，重拾冠軍隊的風采，孟西說：「我們只是變回了自己，找回屬於我們的節奏。」