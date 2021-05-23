MLB／卡茲默暌違1702天返大聯盟 對手還要付他2.2億

東山再起一次不夠，37歲投手卡茲默（Scott Kazmir）再寫第二次，他在今天為巨人隊先發登板，是他相隔1702天再於大聯盟投手丘出賽，面對道奇隊投4局、失1分，巨人終場以3：6輸球，卡茲默承擔敗投。

卡茲默以55球先發4局、失1分，最快球速93.6哩，只被敲兩支安打，全都出自孟西（Max Muncy）之手，第1局先敲陽春砲，第4局擊出安打，普荷斯隨上補上雙殺打瓦解攻勢。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）稱讚，卡茲默面對道奇打線，能夠有效率地取得出局數，更為他重返賽場的不可思議故事以及對棒球的熱愛喝采。

卡茲默曾是光芒王牌投手，生涯三度入選明星賽，入選年份橫跨2006、2008、2014年，已可看出他的生涯曲折，他在2011年因傷所困，至被天使隊釋出前，該年只在大聯盟出賽1場，2012年失業整季，直到2013年與印地安人隊簽下小聯盟合約，展開第一次的東山再起之旅。

卡茲默在大聯盟畫出生涯的第二道高峰曲線，他在2013年為印地安人貢獻10勝，2014年在運動家繳出15勝，2016年季前與道奇隊簽下3年4800萬美元合約，也在同一年因臀部傷勢影響他的投球機制、球速下滑，生涯再度邁向下坡路。

卡茲默前一次在大聯盟出賽已是2016年9月23日（美國時間），今年季前與巨人簽下的小聯盟合約，終於讓他在昨天等到了盼望中的那通電話。

有趣的是，道奇當年與他簽下的合約，包括延遲支付條款，今年仍須付出一筆800萬美元（約台幣2.2億元）薪資給卡茲默，而他卻在今天面對付錢給他的球隊先發。

巨人總教練凱普勒（Gabe Kapler）曾與卡茲默在光芒當過隊友，昨天親自打電話通知他好消息，「透過電話，我都能感覺他正在微笑，我知道這條路絕對不好走，我真心為他感到驕傲。」