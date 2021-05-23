MLB／柯爾再繳宰制級表現 洋基投手群連四場無失分締新猷

洋基隊投手柯爾（Geritt Cole）今（23日）先發出陣，不但再現其王牌身手，主投7局無失分率隊以7：0完封白襪，更與隊友克魯伯（Corey Kluber）、赫曼（Domingo Germán）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）上演連四場先發0失分，寫下隊史近89年紀錄。

柯爾今面對美聯中區排名第一的白襪，僅用95球就完成7局的投球，雖然罕見地投出3次保送，卻也送出7次三振，僅被敲4支安打無失分，本季自責分率來到1.81排名美聯第二外，也奪下本季第6勝，暫居美聯勝投王。

值得一提的是，自克魯伯的無安打比賽開始，洋基已經連續4名先發投手一分未失，寫下隊史自1932年以來第一次的紀錄，這四場分別是20日克魯伯的9局無安打、21日赫曼、22日蒙哥馬利，與今天柯爾等3人的7局無失分。