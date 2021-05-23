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MLB／柯爾也來+1 洋基先發聯手寫暌違89年神鬼紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
Gerrit Cole。 法新社
Gerrit Cole。 法新社

洋基今天以7：0擊敗白襪，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投7局無失分，近4戰先發投手都繳7局以上無失分，寫下隊史近89年首見的紀錄，總教練布恩（Aaron Boone）大讚先發投手群，「他們真的是太棒了！」

紀錄的起點是20日克魯柏（Corey Kluber）的無安打比賽，接著21日赫曼（Domingo Germán）、22日蒙哥馬利（Jordan Montgomery）各繳7局無失分，再到今天柯爾複製好投。

這是洋基隊史第二度完成連4場先發投手7局以上無失分，另一次為1932年5月12到17日，當時攜手完成紀錄的投手為艾倫（Johnny Allen）、皮葛拉斯（George Pipgras）、羅芬（Red Ruffing）、高梅茲（Lefty Gomez），4人全數都是9局完封勝。

洋基此役全場完成4次雙殺守備，柯爾能繳出7局完美壓制，沒忘了感謝隊友們的幫忙，「能完成全部雙殺守備，這是很奢侈的事，我們在守備上盡了全力，攻擊上也給了足夠的領先，這就像是錦上添花。」

老將賈納（Brett Gardner）表示，「能在這些傢伙背後守備，真的是充滿樂趣，他們在過去幾天投得太好了，4場比賽有3場完封令人印象深刻，他們讓我們的工作變得很簡單。」

洋基明天輪到泰隆（Jameson Taillon）登板，他本季成績僅1勝3敗、防禦率5.73，能否幫助這項紀錄推進連5場？柯爾被問到，明天泰隆能否加入這場派對？他回答：「他已經在其中了，他已經為我們貢獻了許多有意義的局數。」

柯爾 洋基

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