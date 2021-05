MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐,他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊(José Godoy),26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年,2020與水手簽約後,總算在昨(22日)初嚐大聯盟處女秀。

昨役水手對陣教士的比賽中,由於早在5局結束前就以1:12大比分落後,教練團選擇叫上戈多伊練練手感,這個決定也成為他首次踏上大聯盟賽場的契機。

戈多伊在養成的路上並不順遂,2011年7月與紅雀以20萬美元簽約金加盟的他,花了9年的時間在農場打拚,直到19年才被球團提拔至3A,眼看距離大聯盟僅差臨門一腳,在20年變成自由球員。

在成為自由球員後,戈多伊在當年11月選擇與水手隊簽約再續球員生涯,可惜2020碰上疫情影響,小聯盟比賽全數取消,時隔一年才迎來大聯盟初登板,不過他也成為大聯盟第兩萬名登錄的球員,格外受到媒體注目。

