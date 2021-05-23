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MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願
大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。
昨役水手對陣教士的比賽中，由於早在5局結束前就以1：12大比分落後，教練團選擇叫上戈多伊練練手感，這個決定也成為他首次踏上大聯盟賽場的契機。
戈多伊在養成的路上並不順遂，2011年7月與紅雀以20萬美元簽約金加盟的他，花了9年的時間在農場打拚，直到19年才被球團提拔至3A，眼看距離大聯盟僅差臨門一腳，在20年變成自由球員。
在成為自由球員後，戈多伊在當年11月選擇與水手隊簽約再續球員生涯，可惜2020碰上疫情影響，小聯盟比賽全數取消，時隔一年才迎來大聯盟初登板，不過他也成為大聯盟第兩萬名登錄的球員，格外受到媒體注目。
20,000th player in MLB history: José Godoy— Céspedes Family BBQ (@CespedesBBQ) May 22, 2021
- signed w/ STL in July '11 out of VZ; $200K signing bonus
- spent 9 years w/ STL; reached Triple-A in '19; at alt site in '20
- elected FA, signed w/ SEA in Nov. '20
- OF COURSE THE 20,000TH PLAYER IN MLB HISTORY IS A BACKUP CATCHER!!! pic.twitter.com/YC8TlMuttL
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