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MLB／柯爾7局0失分 洋基3投聯手完封白襪

中央社 / 紐約22日綜合外電報導
Gerrit Cole。 美聯社
Gerrit Cole。 美聯社

MLB洋基今天靠柯爾7局0失分，及托瑞斯兩分打點安打突破雙方0比0僵局的聯手帶領下，以7比0完封白襪，拿下5連勝。

美國職棒大聯盟MLB紐約洋基今天擊退芝加哥白襪，拿下追平他們本季最長的5連勝，在最近14場比賽中，戰績11勝3敗，表現十分出色。

今天比賽前3局，雙方0比0平手，4局下半，托瑞斯（Gleyber Torres）從白襪先發投手賽斯（DylanCease）手中揮出安打掃回2分，讓洋基率先拿下分數，該局打完他們以3比0領先。

5下，托瑞斯再揮出安打掃回2分，讓洋基5比0領先。今天他有4打數3安打4打點的成績。

柯爾（Gerrit Cole）今天用95球投完7局，送出7次三振、3個保送，只被擊出4支零星安打，沒有丟掉任何分數，接替他投球的威爾森（Justin Wilson）、塞薩（Luis Cessa）各投1局無失分，3人聯手封鎖白襪打線。在洋基贏球後，柯爾收下他本季第6勝（另有2敗），這是他本季第4次登板無失分。

柯爾今天先發7局無失分，讓洋基已連4場比賽，先發投手都沒有丟掉任何分數。

白襪的賽斯此役投4.1局就用掉91球，送出6次三振、4個保送，丟掉5分都是自責分，是他本季丟最多分的一場比賽。

白襪

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