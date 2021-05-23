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MLB／有原航平右肩動脈瘤動刀 總管慶幸及早發現

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
日籍投手有原航平。 美聯社
日籍投手有原航平。 美聯社

遊騎兵隊今天公布壞消息，日籍投手有原航平因右肩動脈瘤必須進行手術，將在美國時間周二動刀，預計至少缺席12周，本季是否有機會重返賽場充滿未知數。

有原航平以兩年620萬美元合約加入遊騎兵，7場先發拿下2勝3敗、防禦率6.59成績欠佳，近日才因右手中指挫傷放進10天傷兵名單，但他在本周練投後仍持續感覺不舒服，進一步診斷後發現，他的手指不適是因動脈瘤引起。

有原航平的前三場出賽內容不俗，防禦率僅2.21，但在4月26日後卻暴漲到17.28，總經理楊恩（Chris Young）表示，有原航平近期的低潮，很有可能就是動脈瘤影響到他的表現。

「這對有原航平和遊騎兵來說，都是令人失望的結果。」楊恩指出，「如果不接受治療，情況可能會很嚴重，我們非常幸運在非常初期就發現問題。」

楊恩表示，不會催促有原航平的治療、復建進度，至於誰將在接下來補上有原航平的先發輪值空缺，目前還在討論中，「在我和總管坐下來討論之前，我不想先發表評論，我們會先為未來幾周擬定計畫，接下來也有幾天的休兵日，在先發輪值上是能有些彈性。」

有原航平 遊騎兵

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