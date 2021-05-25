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MLB／今日戰績表 光芒延長賽爆打藍鳥拉出11連勝

聯合新聞網 / 整理
光芒拉出11連勝。 法新社
光芒拉出11連勝。 法新社

MLB今日戰績表

光芒 14：8 藍鳥

費城人 6：9 馬林魚

印地安人 6：5 老虎

洛磯 3：2 大都會

金鶯 3：8 雙城

教士 3：5 釀酒人

紅雀 1：5 白襪

水手 4：2 運動家

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:35 小熊 vs. 海盜

06:40 費城人 vs. 馬林魚

07:05 紅人 vs. 國民

07:05 藍鳥 vs. 洋基

07:10 勇士 vs. 紅襪

07:10 印地安人 vs. 老虎

07:10 洛磯 vs. 大都會

07:10 皇家 vs. 光芒

07:40 金鶯 vs. 雙城

07:40 教士 vs. 釀領人

08:10 道奇 vs. 太空人

08:10 紅雀 vs. 白襪

09:38 遊騎兵 vs. 天使

09:40 水手 vs. 運動家

09:40 巨人 vs. 響尾蛇

球隊戰績表

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