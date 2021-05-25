MLB／今日戰績表 光芒延長賽爆打藍鳥拉出11連勝

曾執教紅雀15載的老教頭拉魯薩（Tony La Russa），在今(25)日率領白襪於主場迎戰老東家，對於這支親手拉拔至到頂級勁旅、並奪下2座世界大賽冠軍的隊伍，拉魯薩回憶過往在紅雀的點點滴滴依然感慨

2021-05-25 15:24