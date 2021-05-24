MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振好投牛棚卻砸鍋光芒拉出10連勝

儘管球員生涯年年獲頒金手套獎、五度贏得銀棒獎，拿過三屆全壘打王跟兩次打點王，質疑現役最佳三壘手亞瑞納多（Nolan Arenado）實力的聲音卻始終沒有停過。原因無他，只因他背負了洛磯打者的原罪——成

2021-05-24 07:00