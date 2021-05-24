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MLB／今日戰績表 藍鳥柳賢振好投牛棚卻砸鍋光芒拉出10連勝

聯合新聞網 / 整理
柳賢振（左）優質先發，但牛棚卻砸鍋。 法新社
柳賢振（左）優質先發，但牛棚卻砸鍋。 法新社

MLB今日戰績表

金鶯 5：6 國民

紅襪 2：6 費城人

白襪 4：5 洋基

光芒 6：4 藍鳥

釀酒人 9：4 紅人

雙城 8：5(10局） 印地安人

大都會 1：5 馬林魚

海盜 1：7 勇士

老虎 2：3 皇家

太空人 2：3(10局) 遊騎兵

響尾蛇 3：4 洛磯

道奇 11：5 巨人

運動家 5:6 天使

水手 2:9 教士

小熊 : 紅雀

MLB明日賽程

時間 客場 主場

03:07 光芒 vs. 藍鳥

06:40 費城人 vs. 馬林魚

07:10 印地安人 vs. 老虎

07:10 洛磯 vs. 大都會

07:40 金鶯 vs. 雙城

07:40 教士 vs. 釀酒人

08:00 紅雀 vs. 白襪

09:40 水手 vs. 運動家

球隊戰績表

太空人

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