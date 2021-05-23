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MLB／今日戰績表 洋基柯爾7局無失分完封白襪拉出5連勝
MLB今日戰績表
白襪 0:7 洋基
響尾蛇 6:7 洛磯
太空人 4:8 遊騎兵
金鶯 9:12 國民
雙城 3:5(10局) 印地安人
老虎 5:7 皇家
海盜 1:6 勇士
釀酒人 4:3 紅人
大都會 1: 3馬林魚
紅襪 4:3 費城人
小熊 1:2 紅雀
道奇 6:3 巨人
光芒 3:1 藍鳥
水手 : 教士
運動家 : 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 金鶯 vs. 國民
01:05 紅襪 vs. 費城人
01:05 白襪 vs. 洋基
01:07 光芒 vs. 藍鳥
01:10 釀酒人 vs. 紅人
01:10 雙城 vs. 印地安人
01:10 大都會 vs. 馬林魚
01:20 海盜 vs. 勇士
02:10 老虎 vs. 皇家
02:35 太空人 vs. 遊騎兵
03:10 響尾蛇 vs. 洛磯
04:05 道奇 vs. 巨人
04:07 運動家 vs. 天使
04:10 水手 vs. 教士
07:00 小熊 vs. 紅雀
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