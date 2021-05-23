MLB／今日戰績表 洋基柯爾7局無失分完封白襪拉出5連勝

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。

2021-05-23 10:27