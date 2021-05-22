快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／今日戰績表 國民小史傷癒回歸5.1局無失分奪勝

聯合新聞網 / 整理
國民王牌史特拉斯堡傷癒回歸，5.1局投出4次三振、4次保送，被擊出1支安打0失分，最快球速到達94.5英里，拿到自2019年後的首勝。 路透社
國民王牌史特拉斯堡傷癒回歸，5.1局投出4次三振、4次保送，被擊出1支安打0失分，最快球速到達94.5英里，拿到自2019年後的首勝。 路透社

MLB今日戰績表

金鶯 2:4 國民

紅襪 11:3 費城人

白襪 1:2 洋基

釀酒人 4:9 紅人

雙城 10:0 印地安人

大都會 6:5 馬林魚

海盜 20:1 勇士

光芒 9:7(12局) 藍鳥

太空人 5:7 遊騎兵

老虎 7:5 皇家

小熊 12:3 紅雀

響尾蛇 1:7 洛磯

運動家 8:4 天使

道奇 2:1 巨人

水手 1:16 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 白襪 vs. 洋基

03:10 響尾蛇 vs. 洛磯

04:05 太空人 vs. 遊騎兵

04:05 金鶯 vs. 國民

04:10 雙城 vs. 印地安人

04:10 老虎 vs. 皇家

04:10 海盜 vs. 勇士

04:10 釀酒人 vs. 紅人

04:10 大都會 vs. 馬林魚

07:15 紅襪 vs. 費城人

07:15 小熊 vs. 紅雀

07:15 道奇 vs. 巨人

07:37 光芒 vs. 藍鳥

08:40 水手 vs. 教士

10:07 運動家 vs. 天使

球隊戰績表

太空人

相關新聞

MLB／柯爾也來+1 洋基先發聯手寫暌違89年神鬼紀錄

洋基今天以7：0擊敗白襪，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投7局無失分，近4戰先發投手都繳7局以上無失分，寫下隊史...

MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。

MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey...

MLB／有原航平右肩動脈瘤動刀 總管慶幸及早發現

遊騎兵隊今天公布壞消息，日籍投手有原航平因右肩動脈瘤必須進行手術，將在美國時間周二動刀，預計至少缺席12周，本季是否有機...

MLB／卡茲默暌違1702天返大聯盟 對手還要付他2.2億

東山再起一次不夠，37歲投手卡茲默（Scott Kazmir）再寫第二次，他在今天為巨人隊先發登板，是他相隔1702天再...

MLB／柯爾再繳宰制級表現 洋基投手群連四場無失分締新猷

洋基隊投手柯爾（Geritt Cole）今（23日）先發出陣，不但再現其王牌身手，主投7局無失分率隊以7：0完封白襪，更與隊友克魯伯（Corey Kluber）、赫曼（Domingo Germán）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）上演連四場先發0失分，寫下隊史近89年紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。