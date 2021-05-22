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MLB／今日戰績表 國民小史傷癒回歸5.1局無失分奪勝
MLB今日戰績表
金鶯 2:4 國民
紅襪 11:3 費城人
白襪 1:2 洋基
釀酒人 4:9 紅人
雙城 10:0 印地安人
大都會 6:5 馬林魚
海盜 20:1 勇士
光芒 9:7(12局) 藍鳥
太空人 5:7 遊騎兵
老虎 7:5 皇家
小熊 12:3 紅雀
響尾蛇 1:7 洛磯
運動家 8:4 天使
道奇 2:1 巨人
水手 1:16 教士
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 白襪 vs. 洋基
03:10 響尾蛇 vs. 洛磯
04:05 太空人 vs. 遊騎兵
04:05 金鶯 vs. 國民
04:10 雙城 vs. 印地安人
04:10 老虎 vs. 皇家
04:10 海盜 vs. 勇士
04:10 釀酒人 vs. 紅人
04:10 大都會 vs. 馬林魚
07:15 紅襪 vs. 費城人
07:15 小熊 vs. 紅雀
07:15 道奇 vs. 巨人
07:37 光芒 vs. 藍鳥
08:40 水手 vs. 教士
10:07 運動家 vs. 天使
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