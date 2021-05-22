MLB／致敬陳禹勳？ 道奇包爾再開嘲諷引巨人迷怒噓

道奇與巨人世仇之戰，塞揚強投包爾(Trevor Bauer)主投6.1局飆11次三振，僅被敲2安失掉1非自責分，在滿場巨人球迷噓聲下拿下本季第5勝，率領道奇以2比1擊敗巨人，不過包爾在投手丘上的無厘頭舉動，再度成為場上焦點。

Trevor Bauer doing the McGregor strut after his 12th K 👏



(via @PitchingNinja)pic.twitter.com/aap54xm0wo — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2020

有「棒球科學家」之稱的包爾，有時也會藉由場上挑釁行為惹怒對手，像是UFC名將麥葛雷格（Conor McGregor）搞怪甩手動作，包爾也拿來當作自己的招牌。此戰4上面臨二、三壘有人局面，包爾將狄克森（Alex Dickerson）三振出局後，隨後做出揮劍的屁孩動作，不意外引來巨人球迷滿場噓聲。

Bauer apparently has a sword with him on the mound pic.twitter.com/MGQhcqH9BG — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) May 22, 2021

7上1出局後，用球數已達126球的包爾遭教練團換下，現場巨人球迷噓聲不絕於，此時包爾將右手放在耳後，示意球迷大聲點，再度開啟最擅長的嘲諷技能。

Trevor Bauer welcomes the boos in San Francisco!! Tommy Lasorda is smiling in Blue Heaven. #Dodgers pic.twitter.com/dimD282btI — Doug McKain (@DMAC_LA) May 22, 2021

而同樣以KUSO搞怪聞名的樂天桃猿終結者陳禹勳，在去年9月20日面對中信兄弟，在9局下滿壘面對蘇緯達時飆出關鍵三振，並毫不畏懼現場中信球迷，在三振蘇緯達後，陳禹勳不但振臂怒吼，也同樣做出將手放在耳朵邊的手勢。