MLB／致敬陳禹勳？ 道奇包爾再開嘲諷引巨人迷怒噓

道奇與巨人世仇之戰,塞揚強投包爾(Trevor Bauer)主投6.1局飆11次三振,僅被敲2安失掉1非自責分,在滿場巨人球迷噓聲下拿下本季第5勝,率領道奇以2比1擊敗巨人,不過包爾在投手丘上的無厘頭舉動,再度成為場上焦點。

Trevor Bauer doing the McGregor strut after his 12th K 👏



(via @PitchingNinja)pic.twitter.com/aap54xm0wo — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) September 24, 2020

有「棒球科學家」之稱的包爾,有時也會藉由場上挑釁行為惹怒對手,像是UFC名將麥葛雷格(Conor McGregor)搞怪甩手動作,包爾也拿來當作自己的招牌。此戰4上面臨二、三壘有人局面,包爾將狄克森(Alex Dickerson)三振出局後,隨後做出揮劍的屁孩動作,不意外引來巨人球迷滿場噓聲。

Bauer apparently has a sword with him on the mound pic.twitter.com/MGQhcqH9BG — SF Giants on NBCS (@NBCSGiants) May 22, 2021

7上1出局後,用球數已達126球的包爾遭教練團換下,現場巨人球迷噓聲不絕於,此時包爾將右手放在耳後,示意球迷大聲點,再度開啟最擅長的嘲諷技能。

Trevor Bauer welcomes the boos in San Francisco!! Tommy Lasorda is smiling in Blue Heaven. #Dodgers pic.twitter.com/dimD282btI — Doug McKain (@DMAC_LA) May 22, 2021

而同樣以KUSO搞怪聞名的樂天桃猿終結者陳禹勳,在去年9月20日面對中信兄弟,在9局下滿壘面對蘇緯達時飆出關鍵三振,並毫不畏懼現場中信球迷,在三振蘇緯達後,陳禹勳不但振臂怒吼,也同樣做出將手放在耳朵邊的手勢。