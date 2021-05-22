MLB／勇士痛宰海盜 亞古納想換左打觸碰潛規則遭教頭制止

勇士「斧頭幫」打線展開大屠殺，今(22)主場迎戰國聯中區爐主海盜，單場擊出7發全壘打，包含2發滿貫砲，創下大聯盟首見，最終勇士以20比1血洗海盜，以21勝24負暫居國聯東區第3。

勇士先發野手皆有安打演出，以20支安打轟下20分，其中萊里（Austin Riley）擊出雙響砲，亞古納（Ronald Acuna Jr.）、亞德里安薩（Ehire Adrianza）各貢獻1發滿貫砲，根據《Stats by Stats》數據，勇士是大聯盟歷史上首支打出至少7支全壘打及2支大滿貫的球隊。

眼見狀況一發不可收拾，海盜在8下推出野手狄佛（Wilmer Difo）上場消化局數，卻遭亞德里安薩擊出滿貫砲後，下棒輪到先前敲出第14轟追平大谷翔平的亞古納，登場前他選擇戴上左打者頭盔上場打擊，卻遭勇士總教練史尼克（Brian Snitker）制止，有鑑於白襪新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）觸發潛規則造成輿論譁然，亞古納不尊重對手的行為也讓史尼克賽後自嘲，「我知道亞古納想嘗試，但我告訴他我有三個孫子，我得讓他們上大學。」