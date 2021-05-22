快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／勇士痛宰海盜 亞古納想換左打觸碰潛規則遭教頭制止

聯合新聞網 / 綜合報導
亞古納追平大谷翔平以14轟並列全壘打王。 美聯社。
亞古納追平大谷翔平以14轟並列全壘打王。 美聯社。

勇士「斧頭幫」打線展開大屠殺，今(22)主場迎戰國聯中區爐主海盜，單場擊出7發全壘打，包含2發滿貫砲，創下大聯盟首見，最終勇士以20比1血洗海盜，以21勝24負暫居國聯東區第3。

勇士先發野手皆有安打演出，以20支安打轟下20分，其中萊里（Austin Riley）擊出雙響砲，亞古納（Ronald Acuna Jr.）、亞德里安薩（Ehire Adrianza）各貢獻1發滿貫砲，根據《Stats by Stats》數據，勇士是大聯盟歷史上首支打出至少7支全壘打及2支大滿貫的球隊。

眼見狀況一發不可收拾，海盜在8下推出野手狄佛（Wilmer Difo）上場消化局數，卻遭亞德里安薩擊出滿貫砲後，下棒輪到先前敲出第14轟追平大谷翔平的亞古納，登場前他選擇戴上左打者頭盔上場打擊，卻遭勇士總教練史尼克（Brian Snitker）制止，有鑑於白襪新人「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）觸發潛規則造成輿論譁然，亞古納不尊重對手的行為也讓史尼克賽後自嘲，「我知道亞古納想嘗試，但我告訴他我有三個孫子，我得讓他們上大學。」

東區 屠殺

相關新聞

MLB／柯爾也來+1 洋基先發聯手寫暌違89年神鬼紀錄

洋基今天以7：0擊敗白襪，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投7局無失分，近4戰先發投手都繳7局以上無失分，寫下隊史...

MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。

MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey...

MLB／有原航平右肩動脈瘤動刀 總管慶幸及早發現

遊騎兵隊今天公布壞消息，日籍投手有原航平因右肩動脈瘤必須進行手術，將在美國時間周二動刀，預計至少缺席12周，本季是否有機...

MLB／勇士痛宰海盜 亞古納想換左打觸碰潛規則遭教頭制止

勇士「斧頭幫」打線展開大屠殺，今(22)主場迎戰國聯中區爐主海盜，單場擊出7發全壘打，包含2發滿貫砲，創下大聯盟首見，最終勇士以20比1血洗海盜，以21勝24負暫居國聯東區第3。 勇士先發野

MLB／遭球砸中腳卻吞三振 紅襪投手被評史上最醜揮棒

戰績遭洋基步步進逼的紅襪，今(22)日作客費城人的比賽，由於國聯沒有採用DH(指定打擊)制，也讓紅襪先發投手培瑞茲（Martin Perez）必須拎著棒子上場打擊，其中1個打席遭到諾拉（Aaron N

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。