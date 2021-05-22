快訊

高中免試入學因疫延後1周 7月13日放榜

配合新北強化三級防疫 京站、林口三井Outlet自主停業3天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／太空人作弊案延燒 前大聯盟捕手影射道奇也是慣犯

聯合新聞網 / 綜合報導
前大聯盟捕手影射道奇過去也曾在比賽中透過電子設備作弊。 美聯社資料照
前大聯盟捕手影射道奇過去也曾在比賽中透過電子設備作弊。 美聯社資料照

在太空人作弊案爆發後，如洋基、紅襪等球隊也遭點名有舞弊嫌疑，效力過多隊的前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）參加播克節目語出驚人表示，太空人並不是唯一一支使用電子設備竊取暗號的球隊，並指出洛磯及另1支最近多次進入世界大賽的球隊，也曾做過類似事情。

克拉茲在節目上被問到關於太空人作弊事件時，指出洛磯也曾透過電視，在休息區以按摩槍槍敲擊金屬板凳，類似於太空人的作弊手法，「我不認識那些人，所以我不在乎，洛磯在2018年完全做出一模一樣的事情，與他們在季後賽交手時被我們抓到。」當時效力釀酒人的克拉茲說道，「沒有多少人會關注分區系列賽，他們在第2戰第9局攻下2分，他們曾拿著按摩槍，在金屬板凳上敲打。」

「如果你認為沒有球隊做一樣的事，那你就錯了，但不同的是，太空人可能做得有點過頭了，。也許只是因為他們贏得了世界大賽，所以大家都非常不滿，但我知道那年有2支國聯球隊在做一樣的事。」克拉茲表示，另一支作弊的球隊最近多次進入世界大賽，雖然沒有指名，但媒體推斷應為衛冕軍道奇，2018年國聯冠軍賽，釀酒人與道奇鏖戰7場落敗，當時就有球員懷疑道奇使用非法手段獲取暗號。

延伸閱讀

MLB／今日戰績表 國民小史傷癒回歸5.1局無失分奪勝

MLB／致敬陳禹勳？ 道奇包爾再開嘲諷引巨人迷怒噓

MLB／馬多納多開轟 助太空人超越運動家美聯西區登頂

MLB／道奇再生工廠！ 普荷斯敲出轉隊首轟

相關新聞

MLB／柯爾也來+1 洋基先發聯手寫暌違89年神鬼紀錄

洋基今天以7：0擊敗白襪，王牌投手柯爾（Gerrit Cole）投7局無失分，近4戰先發投手都繳7局以上無失分，寫下隊史...

MLB／大聯盟第兩萬名球員出爐！水手捕手農場苦熬十年終得償所願

大聯盟史上第兩萬名球員終於出爐，他是來自西雅圖水手的捕手戈多伊（José Godoy），26歲的他過去在紅雀農場苦熬9年，2020與水手簽約後，總算在昨（22日）初嚐大聯盟處女秀。

MLB／三度轟進麥考維灣 道奇孟西平紀錄卻沒概念

道奇今天以6：3擊敗巨人隊，孟西（Max Muncy）4打數敲出3安打，包括一發轟出球場、打進「麥考維灣（McCovey...

MLB／有原航平右肩動脈瘤動刀 總管慶幸及早發現

遊騎兵隊今天公布壞消息，日籍投手有原航平因右肩動脈瘤必須進行手術，將在美國時間周二動刀，預計至少缺席12周，本季是否有機...

MLB／卡茲默暌違1702天返大聯盟 對手還要付他2.2億

東山再起一次不夠，37歲投手卡茲默（Scott Kazmir）再寫第二次，他在今天為巨人隊先發登板，是他相隔1702天再...

MLB／柯爾再繳宰制級表現 洋基投手群連四場無失分締新猷

洋基隊投手柯爾（Geritt Cole）今（23日）先發出陣，不但再現其王牌身手，主投7局無失分率隊以7：0完封白襪，更與隊友克魯伯（Corey Kluber）、赫曼（Domingo Germán）、蒙哥馬利（Jordan Montgomery）上演連四場先發0失分，寫下隊史近89年紀錄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。