MLB／太空人作弊案延燒 前大聯盟捕手影射道奇也是慣犯

在太空人作弊案爆發後，如洋基、紅襪等球隊也遭點名有舞弊嫌疑，效力過多隊的前大聯盟捕手克拉茲（Erik Kratz）參加播克節目語出驚人表示，太空人並不是唯一一支使用電子設備竊取暗號的球隊，並指出洛磯及另1支最近多次進入世界大賽的球隊，也曾做過類似事情。

克拉茲在節目上被問到關於太空人作弊事件時，指出洛磯也曾透過電視，在休息區以按摩槍槍敲擊金屬板凳，類似於太空人的作弊手法，「我不認識那些人，所以我不在乎，洛磯在2018年完全做出一模一樣的事情，與他們在季後賽交手時被我們抓到。」當時效力釀酒人的克拉茲說道，「沒有多少人會關注分區系列賽，他們在第2戰第9局攻下2分，他們曾拿著按摩槍，在金屬板凳上敲打。」

「如果你認為沒有球隊做一樣的事，那你就錯了，但不同的是，太空人可能做得有點過頭了，。也許只是因為他們贏得了世界大賽，所以大家都非常不滿，但我知道那年有2支國聯球隊在做一樣的事。」克拉茲表示，另一支作弊的球隊最近多次進入世界大賽，雖然沒有指名，但媒體推斷應為衛冕軍道奇，2018年國聯冠軍賽，釀酒人與道奇鏖戰7場落敗，當時就有球員懷疑道奇使用非法手段獲取暗號。