MiLB／林家正打回球隊第一分 連2場出賽敲安

旅美亞利桑那響尾蛇隊小聯盟低階1A球員林家正今天先發出賽，總計3打數敲出1支安打、打回球隊第一分，近2場出賽敲安，球隊終場以2比7不敵奧克蘭運動家隊。

美職小聯盟低階1A賽事響尾蛇隊今天與運動家隊交手，響尾蛇隊台灣球員林家正今天先發打第9棒、指定打擊。

林家正3局首打席敲出游擊方向滾地球形成雙殺，5局敲出投手方向滾地球出局，8局隊友先敲出二壘打，林家正補上右外野方向安打，幫助球隊送回第一分，再靠著保送、暴投、武科維奇（A.J. Vukovich）安打跑回球隊第2分。

林家正今天總計3打數敲出1支安打，有1得分、1打點，連2場出賽敲安，賽後打擊率2成69。

運動家隊今天首局就有攻勢，巴特勒（LawrenceButler）開賽敲出陽春砲，再靠著保送、盜壘、安打、滾地球添分，取得3比0領先，7局靠著單局3支安打串聯再拿2分。

運動家隊9局巴特勒敲出個人單場第2發陽春砲，再靠著包蒂斯塔（Danny Bautista）適時安打送回團隊第7分，響尾蛇隊比賽後半段沒能再添分數、吞下敗仗。