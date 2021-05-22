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MLB／遭球砸中腳卻吞三振 紅襪投手被評史上最醜揮棒

聯合新聞網 / 綜合報導
雖然打擊表現難堪，但培瑞茲（Martin Perez）在投手丘上虎虎生風。 美聯社。
雖然打擊表現難堪，但培瑞茲（Martin Perez）在投手丘上虎虎生風。 美聯社。

戰績遭洋基步步進逼的紅襪，今(22)日作客費城人的比賽，由於國聯沒有採用DH(指定打擊)制，也讓紅襪先發投手培瑞茲（Martin Perez）必須拎著棒子上場打擊，其中1個打席遭到諾拉（Aaron Nola）離譜壞球三振，遭美媒評為大聯盟史上最醜的揮棒之一。

近年來，有些投手除了在投手丘上發光發熱外，打擊實力也不容小覷，如大都會狄葛隆（Jacob deGrom）及響尾蛇邦賈納(Madison Bumgarner)，以及「不務正業」的日籍球星大谷翔平，但對於大部分的投手來說仍是隔行如隔山，今日紅襪先發投手培瑞茲在打擊區上一籌莫展，2上面對諾拉的79英哩曲球，雖然球砸中了後腳，但培瑞茲還是來不及止住手中的棒子，遭媒體形容為史上最醜的揮棒之一，此戰前培瑞茲生涯23個打數只有1安，吞下19次三振，而今日培瑞茲共有3打席也全數吞K。

雖然培瑞茲繳出難堪的打擊表現，不過在他投手的本業上仍亮眼，今主投6局被敲5安，送出7次三振失3分拿下勝投，也幫助紅襪以11比3大勝費城人，本季培瑞茲繳出2勝2負、防禦率3.55的優異成績，目前已連續6場先發失分未超過3分。

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