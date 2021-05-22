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MLB／雙方先發締百年新猶 洋基三殺後再見安氣走白襪

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基九局上先上演三殺守備，九局下再靠托瑞斯再見安打氣走白襪。 路透社
洋基九局上先上演三殺守備，九局下再靠托瑞斯再見安打氣走白襪。 路透社

連續2場賞對手完封的洋基，今(22)日回到主場迎戰白襪，兩隊再度上演投手戰，洋基9下靠著托瑞斯(Gleyber Torres)再見安打，以2比1擊退來訪的白襪，而雙方先發投手精銳盡出，更締造大聯盟百年歷史紀錄。

蒙哥馬利（Jordan Montgomery）飆出生涯新高11次三振。 美聯社。
蒙哥馬利（Jordan Montgomery）飆出生涯新高11次三振。 美聯社。

洋基此役推出小將蒙哥馬利（Jordan Montgomery）登板先發，追隨2位學長克魯柏（Corey Kluber）、赫曼(Domingo German)的腳步，主投7局飆出職業生涯新高的11次三振，只被敲出4支安打沒有失分；而白襪先發投手洛登（Carlos Rodon）也有強勢表現，延續今季投出無安打比賽的好手感，主投6局被敲2安，同樣飆出職業生涯新高的13次三振，根據《Elias Sports Bureau》報導，洛登是自1963年世界大賽道奇名人堂傳奇左投柯法斯（Sandy Koufax）後，首位在開場就三振前5名洋基打者的投手。

白襪先發洛登同場飆出職業生涯新高的13次三振。 美聯社
白襪先發洛登同場飆出職業生涯新高的13次三振。 美聯社

根據《ESPN Stats & Info》數據，這也是現代棒球以來，首度寫下雙方先發皆至少投出10次三振、沒有保送也沒有失分的比賽。

在兩邊投手強力壓制下，洋基7下率先找出突破口，托瑞斯陽春砲幫助球隊先馳得點，不過下個半局馬德里哥（Nick Madrigal）敲出適時安打追平比分，9上洋基推出終結者查普曼(Aroldis Chapman)，在對手攻佔1、2壘的情況下，讓下棒打者馮恩（Andrew Vaughn）敲出罕見三殺打化解攻勢，風水輪流轉，9下洋基同樣攻佔1、2壘，托瑞斯再度跳出來當英雄，敲出左外野方向再見安打送回賈吉(Aaron Judge)，幫助洋基力克白襪取得4連勝。

此役飆出生涯新高11次三振，有6次靠著曲球拿下，蒙哥馬利接受訪問時表示，「他們有些並不是好的揮棒，所以我顯得試圖投開一點，一有機會就攻擊好球帶，並盡我所能控制用球數。」

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