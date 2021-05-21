聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／狄葛隆復健賽3局8K虐菜 紅雀1A官方推特喊救命
日前因右下背部不適而進入傷兵名單的大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom），今面對棕櫚灘紅雀(紅雀1A球隊)展開復健賽，小試身手主投3局狂飆8次三振，最快球速來到102英哩(約164公里)，帶領球隊以7比0大勝，也讓這些越級打怪的棕櫚灘紅雀球員大喊吃不消。
前次出賽僅投5局便提前退場的狄葛隆，雖然在MRI的檢查下並無大礙，但大都會仍將狄葛隆擺進10天傷兵名單，並在今日面對棕櫚灘紅雀復出，主投3局狂送8次三振，僅讓首名打者溫恩(Masyn Winn)靠著失誤上壘，41顆球中有30顆好球。
根據《Statcast》數據，此役狄葛隆投出25顆四縫線快速球，平均時速為95英哩(約153公里)，最快來到102英哩，另外搭配15顆滑球及1顆變速球，帶領球隊以7比0大勝。
眼見狄葛隆頻頻用破百英哩速球屠殺自家球員，讓棕櫚灘紅雀官方推特表示「已經有人喊救命了。」，而在球隊以0比7慘遭完封後，棕櫚灘紅雀更是諷刺寫道，「大都會終於替狄葛隆帶來火力支援了。」
Jacob deGrom is throwing 102 MPH...— Palm Beach Cardinals (@GoPBCardinals) May 20, 2021
Someone send help.
Oh, so NOW the Mets give Jacob deGrom run support...#BeachBirds pic.twitter.com/2CKwB8XWYN— Palm Beach Cardinals (@GoPBCardinals) May 21, 2021
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言