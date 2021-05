MLB／狄葛隆復健賽3局8K虐菜 紅雀1A官方推特喊救命

日前因右下背部不適而進入傷兵名單的大都會塞揚王牌狄葛隆(Jacob deGrom),今面對棕櫚灘紅雀(紅雀1A球隊)展開復健賽,小試身手主投3局狂飆8次三振,最快球速來到102英哩(約164公里),帶領球隊以7比0大勝,也讓這些越級打怪的棕櫚灘紅雀球員大喊吃不消。

前次出賽僅投5局便提前退場的狄葛隆,雖然在MRI的檢查下並無大礙,但大都會仍將狄葛隆擺進10天傷兵名單,並在今日面對棕櫚灘紅雀復出,主投3局狂送8次三振,僅讓首名打者溫恩(Masyn Winn)靠著失誤上壘,41顆球中有30顆好球。

根據《Statcast》數據,此役狄葛隆投出25顆四縫線快速球,平均時速為95英哩(約153公里),最快來到102英哩,另外搭配15顆滑球及1顆變速球,帶領球隊以7比0大勝。

眼見狄葛隆頻頻用破百英哩速球屠殺自家球員,讓棕櫚灘紅雀官方推特表示「已經有人喊救命了。」,而在球隊以0比7慘遭完封後,棕櫚灘紅雀更是諷刺寫道,「大都會終於替狄葛隆帶來火力支援了。」

Jacob deGrom is throwing 102 MPH... Someone send help.

Oh, so NOW the Mets give Jacob deGrom run support...#BeachBirds pic.twitter.com/2CKwB8XWYN