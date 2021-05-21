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MLB／狄葛隆復健賽3局8K虐菜 紅雀1A官方推特喊救命

聯合新聞網 / 綜合報導
狄葛隆（Jacob deGrom）展開復健賽。 美聯社。
狄葛隆（Jacob deGrom）展開復健賽。 美聯社。

日前因右下背部不適而進入傷兵名單的大都會塞揚王牌狄葛隆（Jacob deGrom），今面對棕櫚灘紅雀(紅雀1A球隊)展開復健賽，小試身手主投3局狂飆8次三振，最快球速來到102英哩(約164公里)，帶領球隊以7比0大勝，也讓這些越級打怪的棕櫚灘紅雀球員大喊吃不消。

前次出賽僅投5局便提前退場的狄葛隆，雖然在MRI的檢查下並無大礙，但大都會仍將狄葛隆擺進10天傷兵名單，並在今日面對棕櫚灘紅雀復出，主投3局狂送8次三振，僅讓首名打者溫恩(Masyn Winn)靠著失誤上壘，41顆球中有30顆好球。

根據《Statcast》數據，此役狄葛隆投出25顆四縫線快速球，平均時速為95英哩(約153公里)，最快來到102英哩，另外搭配15顆滑球及1顆變速球，帶領球隊以7比0大勝。

眼見狄葛隆頻頻用破百英哩速球屠殺自家球員，讓棕櫚灘紅雀官方推特表示「已經有人喊救命了。」，而在球隊以0比7慘遭完封後，棕櫚灘紅雀更是諷刺寫道，「大都會終於替狄葛隆帶來火力支援了。」

復健 屠殺

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