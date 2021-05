MLB／「賓士哥」遭報復卻無作為 沙胖批拉魯沙不配當教練

白襪73歲老教頭拉魯沙(Tony La Russa)日前才因「賓士哥」梅瑟德斯(Yermin Mercedes)觸犯棒球潛規則,公開痛斥這位超級新星,不僅遭到自家球員極力反對,昔日洋基名投沙巴西亞(CC Sabathia)也直搖頭,批評拉魯沙根本沒資格當教練。

18日白襪對上雙城的比賽,9局雙城已陷入大比分落後,派上野手阿斯圖提歐(Willians Astudillo)上來吃局數,順便娛樂一下自家球迷,打者梅瑟德斯也沒在客氣,選擇在0好3壞下開轟,這讓老教頭拉魯沙有些惱火,痛斥了子弟兵一番。

在隔天比賽中,雙城後援投手達菲(Tyler Duffey)投出第一球,就朝著梅瑟德斯雙腿後方丟,疑似遭到報復,不過賽後拉魯沙不但沒有為子弟兵護航,甚至對於雙城的做法沒有意見,這也讓沙巴西亞感到憤憤不平,在播客節目上大力抨擊拉魯沙,「我早在白襪選擇雇用他時就說了,他與現今的比賽脫節,他不該接掌這支美聯最好的球隊。沒錯,比賽還沒結束,如果你要派野手上來丟球,我們不會客氣。」

針對拉魯沙的毫無作為,沙巴西亞重砲開轟,「這傢伙替你賣命打球,而你現在對雙城投手朝你最好打者的身後丟沒有任何意見?,這真是愚蠢至極,他不應該管理球隊,如果你不站出來挺自家球員,那你當白襪總教練有什麼意義?」

“𝙃𝙚 𝙨𝙝𝙤𝙪𝙡𝙙𝙣’𝙩 𝙗𝙚 𝙛%*#% 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙩𝙚𝙖𝙢.” @CC_Sabathia didn’t mince words with @RyanRuocco on Tony La Russa and the unwritten rules of baseball. TUNE IN!!! New episode available now: https://t.co/kOpnCWxzKM 🎙 pic.twitter.com/tKnJhnEUCr