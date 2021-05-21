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MLB／「賓士哥」遭報復卻無作為 沙胖批拉魯沙不配當教練

聯合新聞網 / 綜合報導
沙巴西亞重砲抨擊拉魯沙。 歐新社
沙巴西亞重砲抨擊拉魯沙。 歐新社

白襪73歲老教頭拉魯沙（Tony La Russa）日前才因「賓士哥」梅瑟德斯（Yermin Mercedes）觸犯棒球潛規則，公開痛斥這位超級新星，不僅遭到自家球員極力反對，昔日洋基名投沙巴西亞（CC Sabathia）也直搖頭，批評拉魯沙根本沒資格當教練。

18日白襪對上雙城的比賽，9局雙城已陷入大比分落後，派上野手阿斯圖提歐（Willians Astudillo）上來吃局數，順便娛樂一下自家球迷，打者梅瑟德斯也沒在客氣，選擇在0好3壞下開轟，這讓老教頭拉魯沙有些惱火，痛斥了子弟兵一番。

在隔天比賽中，雙城後援投手達菲（Tyler Duffey）投出第一球，就朝著梅瑟德斯雙腿後方丟，疑似遭到報復，不過賽後拉魯沙不但沒有為子弟兵護航，甚至對於雙城的做法沒有意見，這也讓沙巴西亞感到憤憤不平，在播客節目上大力抨擊拉魯沙，「我早在白襪選擇雇用他時就說了，他與現今的比賽脫節，他不該接掌這支美聯最好的球隊。沒錯，比賽還沒結束，如果你要派野手上來丟球，我們不會客氣。」

針對拉魯沙的毫無作為，沙巴西亞重砲開轟，「這傢伙替你賣命打球，而你現在對雙城投手朝你最好打者的身後丟沒有任何意見？，這真是愚蠢至極，他不應該管理球隊，如果你不站出來挺自家球員，那你當白襪總教練有什麼意義？」

針對這起潛規則爭議，洋基總教練布恩（Aaron Boone）日前受訪時也提到，自己先前就提出7局10分扣倒制，或許就能避免再有衝突發生，「但這並不代表我支持這項制度，只是拿出來討論看看。因為這樣就不用去考慮『領先6分還能盜壘嗎？這樣會不會讓對手生氣？』不，領先的一方只是要拿到目標分數而已。」

至於丟出報復性觸身球的達菲沒躲過罰則，被大聯盟裁以禁賽3場處分外加罰款，該場比賽上來抗議的雙城總教練波德利（Rocco Baldelli），也被禁賽1場及罰款，金額皆尚未透露。

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